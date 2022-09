Jackson Wang de GOT7 domina las listas de iTunes en 20 países

El 9 de septiembre, Jackson Wang lanzó el MV 'Blue', así como el álbum 'MAGIC MAN' y, aunque a los fanáticos les encantó cada canción, se mostró al día siguiente en las listas de iTunes como el álbum encabeza en 20 países como Malasia, Argentina, Fiji, Turquía, Tailandia y más.

El video de 'Blue' actualmente tiene 961,000 visitas (hasta el 10 de septiembre). El cantante del grupo de K-Pop GOT7 explicó que este álbum es significativo porque es el primer álbum en solitario completo de Jackson Wang y un álbum físico.

'MAGIC MAN' es un álbum lanzado conjuntamente por los registros 'TEAM WANG' de Jackson, 88rising Records, Warner Records y RYCE MUSIC GROUP, y tiene un tema en bruto. También contiene el significado del deseo del cantante Jackson Wang de dejarlo todo y encontrar el "yo" más verdadero.

Canciones del álbum "MAGIC MAN", Jackson Wang.

El álbum MAGIC MAN contiene un total de 10 canciones que incluyen 'Blow', 'Cruel', 'Champagne Cool', 'Go Ghost', 'Drive It Like You Stole It', 'Come Alive', 'Just Like Magic', 'All The Canciones Way', 'Dopamine', 'Blue' con varios colores musicales.

En el video musical 'Blue', el estilo y las imágenes son claramente diferentes de los conceptos de los videos musicales 'Blow' y 'Cruel' lanzados anteriormente. Jackson participó como director creativo del video musical para mejorar el nivel de perfección.

Jackson, el jefe del TEAM WANG, está mostrando su identidad como artista, no solo como cantante solista, sino también como artista, diseñador y creador. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más detalles del cantante.

Debes saber que Jackson Wang se reunió con fanáticos de todo el mundo al participar en el Festival Coachella y el Festival HITC en los Estados Unidos este año. Además, realizó la actuación de apertura en el 'Manchester United vs Liverpool The Match Bangkok Century Cup 2022' celebrado en Bangkok, Tailandia en julio.

