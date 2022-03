Jackson Wang comparte fecha de estreno para su nuevo sencillo 'Blow'

Jackson Wang recurrió a las redes sociales el día de hoy (30 de marzo) para anunciar el próximo lanzamiento de su nuevo sencillo Blow, que llegará mañana (31 de marzo) a las 12 am EST.

El ídolo del K-Pop nacido en Hong Kong también subtituló su anuncio con: “Mi mi3rda4 comienza ahora”. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el YouTube oficial de Jackson Wang reveló que el video musical de 'Blow' llegará a las 22:00 horas (México) ¡En menos de 8 horas!

Jackson Wang video musical 'Blow'

El sello asiático-estadounidense 88rising también compartió un primer vistazo al sonido y video musical del nuevo sencillo. El tráiler de la próxima imagen comienza con los asistentes a la fiesta inconscientes tirados en el suelo, respirando una sustancia parecida al humo.

Luego, el grupo de repente comienza a convulsionar y gritar, antes de cortar las puertas doradas de un ascensor y desvanecerse en negro. Curiosamente, el adelanto termina con las palabras "Magic Man", que también se refleja en la leyenda de 88rising que dice: "Cuidado, el hombre mágico está aquí", lo que indica la posible llegada de una colaboración más grande entre Wang y 88rising.

El próximo lanzamiento de 'Blow' se produce poco después de que Jackson Wang lanzara el mixtape en inglés LOST & FOUND a principios de este mes, que comprende ocho canciones antiguas que había grabado anteriormente pero que no publicó.

Álbum LOST & FOUND de Jackson Wang

A la luz del lanzamiento de 'LOST & FOUND', su sello Team Wang también insinuó que el cantante está en el proceso de "cocinar algo más grande" para el futuro. Wang había compartido previamente en agosto pasado que había preparado más de 20 canciones nuevas para su próximo disco en solitario.

En otras noticias, el compañero de banda Yugyeom de GOT7 anuncia nuevo sencillo en solitario Take You Down, que saldrá el 31 de marzo a las 6 pm KST. La canción contará con el rapero Coogie y también estará acompañada por la pista del lado B 'Lights'. ¿Listos para el nuevo sencillo de Jackson Wang? ¿Qué piensas de los teasers hasta ahora?

