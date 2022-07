JYP Entertainment y Republic Records formarán un nuevo grupo femenino global

JYP Entertainment está trayendo el proyecto 'más grande de JYP' a América del Norte y esto es todo lo que necesita saber sobre la audición de 2022 llamada A2K (America2Korea) para el próximo grupo global de chicas.

Desde Twice, ITZY hasta Nmixx, JYP Entertainment ha sido el hogar de algunos grupos femeninos de K-Pop mundialmente populares. Junto con Stray Kids dominando las tendencias de K-Pop de cuarta generación, el fundador de JYP Entertainment, Park Jin Young, en colaboración con Republic Records, ahora está buscando a los mejores talentos de los EE. UU. para crear un súper grupo.

Según el anuncio oficial de A2K (America2Korea), los participantes seleccionados de este proyecto de los Estados Unidos y Canadá recibirán capacitación de los principales ejecutivos, coreógrafos y productores de K-Pop y finalmente serán elegidos para formar parte de un supergrupo.

Cómo solicitar la audición JYP A2K 2022

La audición JYP 2022 para el proyecto A2K llegará a cinco ciudades, incluidas Atlanta (10 de septiembre), Chicago (14 de septiembre), Nueva York (17 y 18 de septiembre), Dallas (20 de septiembre) y Los Ángeles (23 al 25 de septiembre).

Los participantes seleccionados de los bootcamps de Los Ángeles volarán a Corea del Sur para recibir una amplia capacitación de JYP Entertainment. Después de la capacitación, los participantes ganadores formarán un grupo global.

Para solicitar A2K, vaya a WWW.AMERICA2KOREA.COM

Haga clic AQUÍ para llenar el formulario y aplicar para la audición.

Los participantes que se identifiquen como ella/ellos y que tengan entre 12 y 16 años pueden postularse para la audición.

El formulario debe ser llenado por un tutor legal o los padres del participante.

Ingrese todos los detalles básicos junto con un clip de canto, baile, rap o cualquier otro talento relacionado AQUÍ.

Próximos proyectos de JYP Entertainment

Foto: ITZY / JYP Entertainment

Agosto de 2022 será una batalla legendaria de grupos de chicas de K-Pop, ya que varios actos icónicos están regresando. El famoso grupo femenino de K-Pop, Twice de JYP Entertainment, ha entrado oficialmente en la carrera ya que el grupo está listo para regresar el 16 de agosto con el EP coreano, Between 1&2.

El último EP de Twice constará de siete pistas que incluyen Talk That Talk, Queen of Hearts, Basics, Trouble, Brave, Gone y When We Were Kids. Mientras tanto, otro popular grupo de chicas de JYP, ITZY, está listo para su gira mundial Checkmate que comenzará el 6 y 7 de agosto en Seúl, Corea del Sur.

