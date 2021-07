JYP Entertainment debutará nuevo grupo de K-Pop femenino en 2022

El 8 de julio a la medianoche KST, la agencia JYP Entertainment lanzó un teaser para un proyecto que llamó BLIND PACKAGE. Al día siguiente (9 de julio), JYP reveló que el video era parte de las promociones previas al debut de un próximo grupo de chicas, que se lanzará en febrero del próximo año, según la agencia de noticias Yonhap.

El próximo acto de K-Pop femenino será dirigido por un equipo liderado por Lee Ji-Young, quien es la primera miembro de la agencia. Además de Lee, el equipo de Will también “incluye a funcionarios que ayudaron a explorar y entrenar a los miembros de Wonder Girls, TWICE y 2PM”, señaló Yonhap.

Mientras tanto, el "BIND PACKAGE" es un paquete de edición limitada que incluirá el próximo sencillo debut del nuevo grupo de chicas en un CD de edición limitada. Según Star News y Soompi, este incluirá un libro de fotos, un póster, una tarjeta de membresía premium y más.

¿Cuándo sale BLIND PACKAGE de JYP Entertainment?

El "BLIND PACKAGE" estará disponible para preordenar del 16 al 25 de julio de 2021. La Verdad Noticias te comparte la publicación promocional arriba y más detalles sobre el nuevo grupo femenino de K-Pop por la agencia JYP a continuación.

El nuevo acto de idols del K-Pop femenino será el primer grupo de chicas lanzado por JYP desde el debut de ITZY en 2019. La agencia es el hogar de otros grupos populares como TWICE, Stray Kids y Day6. Otros ex artistas notables de JYP incluyen GOT7 y Miss A.

A principios de este mes, JYP también anunció planes para lanzar una plataforma NFT (token o vale no fungible) para contenido de K-Pop. Se han asociado con Dunamu, el operador del intercambio de criptomonedas Upbit de Corea del Sur, para producir y distribuir bienes digitales vinculados a NFT.

¿Cuándo acaba el contrato de TWICE?

Foto: Grupo TWICE de la agencia JYP

El grupo de K-Pop TWICE (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu) firmó un contrato de 7 años con la agencia JYP Entertainment en octubre de 2015. Por lo tanto, el contrato de la girlband terminará en octubre de 2022. Por otra parte, se confirmó que Heechul de Super Junior y Momo de Twice terminaron su relación.

