JTBC nuevamente defiende el K-Drama Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK

El 21 de diciembre, JTBC publicó una declaración oficial con respecto a la creciente controversia sobre el K-Drama Snowdrop. El drama coreano está protagonizado por la cantante Jisoo de BLACKPINK y el actor Jung Hae In.

JTBC publicó en su tablón de anuncios explicando que la historia detrás de 'Snowdrop' es ficticia y no tiene nada que ver con los antecedentes históricos de esa época. Sin embargo, al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, la petición para cancelar el K-Drama Snowdrop alcanza más de 200 mil firmas.

Comunicado de JTBC por el K-Drama Snowdrop

JTBC escribió: "Estamos escribiendo para revelar nuestra posición sobre la última controversia en torno a 'Snowdrop'. Estamos revelando nuestra posición porque la controversia en torno al drama no ha amainado y se ha intensificado en base a información diferente a los hechos".

La productora continuó explicando: "En primer lugar, el motivo de los eventos principales y el trasfondo de 'Snowdrop' rodea las elecciones presidenciales durante el régimen militar. El drama es una historia ficticia sobre cómo los poderes establecidos trabajan con Corea del Norte para mantener su poder”.

“Snowdrop' es un trabajo creativo que muestra la narrativa personal de aquellos que fueron utilizados y sacrificados por los poderosos"

La compañía continuó: "No hay espías que lideren el movimiento de democratización en 'Snowdrop'. La historia en la que el protagonista masculino y femenino participa o lidera el movimiento de democratización no apareció en los últimos episodios 1 y 2 ni existe en ningún otro lugar del guión a partir de entonces".

JTBC explicó que el malentendido se resolverá a medida que la historia se desarrolle en los episodios posteriores. Explicaron: “La mayoría de los malentendidos se resolverán en el curso del desarrollo del drama en el futuro con respecto a la 'distorsión de la historia y el menosprecio del movimiento de democratización'”.

JTBC expresó su decepción por el hecho de que no pueden revelar más sobre la historia, ya que puede estropear el drama, y pidió a los espectadores que observen pacientemente cómo se desarrollará la historia.

Sin embargo, los internautas aún estaban insatisfechos con la declaración y expresaron su decepción en una comunidad en línea donde se compartió la declaración. Anteriormente, el Instagram de JTBC Drama compartió video teasers de Snowdrop.

¿Dónde veo Snowdrop?

JTBC explica la controversia del K-Drama Snowdrop

Los fanáticos pueden ver el dorama Snowdrop en Disney Plus, pero aún no tenemos fecha de lanzamiento confirmada para Latinoamérica. Recordemos que Disney Plus producirá K-Drama y sus propias series de anime.

Algunos internautas comentaron que “Este drama debería terminarse", "Esta es una excusa escrita tan larga", "Realmente no creo que hayan entendido cuál era el problema", "Creo que el escenario de la historia y el escenario de los personajes ya son un problema.

"Estoy tan disgustado por cómo dicen que temen estropear el drama", "Vaya, suenan como si estuvieran culpando a los espectadores diciendo que ellos fueron los que no entendieron". ¿Qué piensas del K-Drama Snowdrop?

