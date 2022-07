JAY B de GOT7 confirma relación amorosa con la YouTuber PURE.D

JAY B de GOT7 está en una relación amorosa con la artista de efectos especiales y YouTuber PURE.D. La pareja se conoció por primera vez a través de un conocido. Posteriormente, los dos se enamoraron el uno del otro debido a su excelente sensibilidad artística y, naturalmente, se convirtieron en novios.

Ambas agencias dijeron: "Somos cautelosos porque tenemos trabajos donde todos nos conocen, pero los dos han tenido una buena relación durante 9 meses”. JAY B es un cantante, compositor y actor de Corea del Sur.

JAY B es el líder del grupo de K-Pop GOT7, miembro del dúo de boy band JJ Project y de la subunidad Jus2, así como parte del equipo de R&B soul Offshore. Hizo su debut en la pantalla chica a través de la serie dramática 'Dream High 2' en 2012.

Fotos: JAY B de GOT7 y PURE.D

El 26 de agosto de 2021, su primer EP, 'SOMO: Fume' y el video musical de la canción principal 'BTW (Feat. Jay Park) ' fueron lanzados tanto digital como físicamente. El 31 de diciembre de 2021, anunció la obra extendida de Def. 'Love.', que se lanzó el 26 de enero de 2022.

PURE.D es una artista de efectos especiales y YouTuber. Ha trabajado como directora de arte en muchas películas y dramas, y tiene un canal especial de maquillaje y belleza en YouTube con 500 mil suscriptores.

Al ver su perfil de Instagram, parece que a PURE.D le encanta crear nuevos looks con SFX y maquillaje como una criatura mítica o los personajes zombis de la popular serie de Netflix 'All of Us are Dead '.

La Verdad Noticias te recuerda que GOT7 hizo su comeback grupal en mayo de 2022. La boyband surcoreana está compuesta por Jay B, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom.

La Verdad Noticias te recuerda que GOT7 hizo su comeback grupal en mayo de 2022. La boyband surcoreana está compuesta por Jay B, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom.