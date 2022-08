J-Hope de BTS y Becky G presentan Chicken Noodle Soup en Lollapalooza 2022

¡Sí, finalmente sucedió! Para todos los entusiastas que estaban ansiosos por ver una presentación en vivo de J-Hope de BTS y Becky G juntos, llegó su día de suerte. El dúo, mejor conocido por su estilo suave, finalmente interpretó su Chicken Noodle Soup para que la viera toda la audiencia de Lollapalooza 2022.

Para aquellos de ustedes que no lo sepan, J-Hope recientemente subió al escenario en Lollapalooza. Haciendo historia al convertirse en el primer artista de K-Pop en encabezar un importante festival de música estadounidense, el rapero de BTS llegó armado con su discografía impecable.

Si bien ARMY estaba más que ansioso por verlo interpretar temas de su nuevo álbum Jack in the Box, por supuesto, ¿cómo podrían decir que no a un buen y viejo Hope World? Especialmente, cuando la señorita Becky G estaba en la casa.

¡Sí, así es! Después de mucha especulación y anticipación, La Verdad Noticias te comparte que Becky G finalmente subió al escenario con J-Hope de BTS para ofrecer una de las actuaciones más icónicas de la noche.

Teniendo en cuenta lo mucho que la gente esperaba una presentación de Chicken Noodle Soup en vivo, esto resulta ser un placer para los fanáticos. ¡Es seguro decir que los fanáticos se están volviendo locos y por una buena razón! Esto es lo que algunos cibernautas eufóricos dijeron:

Sin olvidar su adorable abrazo que parece haber robado corazones en todo el mundo:

El abrazo de Becky G y J-Hope de BTS en Lollapalooza 2022

¡Y esto es lo que llamamos verdadera amistad! Becky G y J-Hope nunca dejan de asegurarse de que los fanáticos sepan cuán unidos son, por lo que no sorprende que los fanáticos definitivamente se desmayen por su actuación conjunta.

Desde Jimin apoyando a J-Hope desde las gradas hasta Becky G pavoneándose por su parte, y ARMY enloqueciendo entre la multitud, ¡J-Hope seguramente tuvo a las mejores personas para su debut en Lollapalooza!

