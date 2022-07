J-Hope de BTS usó autotune en “Yet to Come” y explicó la razón

Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope de BTS, es un rapero, bailarín y compositor surcoreano que acaba de lanzar su sencillo en solitario “More”. Aquí vimos una nueva faceta del artista y próximamente conoceremos más de esta en el álbum “Jack In the Box”.

Hobi es una de las estrellas del K-Pop más galardonadas y como miembro de BTS es muy querido por su fandom ARMY. Informan en redes sociales, que J-Hope usó autotune en la nueva canción “Yet to Come” y explicó la razón en una entrevista en Weverse.

“Yet to Come” es una de las canciones del nuevo álbum de BTS titulado Proof, mismo que tuvo al cantante J-Hope como uno de los principales escritores y productores junto a RM, SUGA y Jungkook. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles.

¿Por qué J-Hope de BTS usa autotune?

Como Jung Ho-seok tuvo un papel importante para la creación del álbum “Proof” y sus tres canciones en solitario. “Yet to Come” es una de las canciones y donde el rapero decidió usar autotune por la siguiente razón:

“Siempre estoy aprendiendo nuevas técnicas, y cada vez que obtengo una canción de BTS, tengo un instinto sobre cómo debo hacerlo”, dijo J-Hope. “No hay una razón particular por la que ocurra el cambio. Creo que todo lo que he aprendido y toda la energía que he absorbido sale instintivamente en el momento”, agregó Hobi.

Informan que no es la primera vez que Bangtan Sonyeondan usa autotune o efectos vocales para fines creativos. “Mientras trabajaba en Proof, instintivamente podía sentir cosas como, ‘Esto podría no ser interesante de la forma en que va’. Todo es porque he estado con el grupo durante mucho tiempo’”, agregó J-Hope.

Te puede interesar: BTS: ¿Quiénes son ellos? Todo sobre la banda de K-Pop

Foto: HYBE / J-Hope de BTS

Continuó: “Así es como sé lo que tengo que hacer cuando se trata de música y actuación. Así que uso el ajuste automático cuando es necesario o, a veces, sigo un flujo diferente”. Recordemos que el septeto de K-Pop no necesita autotune para corrección de tono y siempre lo demuestran durante sus presentaciones en vivo.

Finalmente, te recordamos que J-Hope de BTS estará en el Lollapalooza Chicago de este año. El rapero encabezó el cartel de estrellas invitadas y el 15 de julio estrenará su álbum en solitario “Jack In The Box”.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!