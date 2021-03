J-Hope de BTS supera las 100 millones de reproducciones con su video “Outro: Ego”

El popular sitio de microblogueo, Twitter, es uno de los favoritos de muchos grupos de K-Pop y sus fandoms. ¡Especialmente para celebrar los logros!

Hoy por la mañan,a del 21 de marzo, el outro track de BTS del álbum Map of the Soul: 7, llamado "Outro: Ego", que presenta a J-Hope en solitario, superó la marca de 100 millones de visitas en YouTube y, como se esperaba, ¡ARMY de todo el mundo están celebrando esta hazaña!

El tráiler de regreso se lanzó el 2 de febrero de 2020 y el álbum completo se lanzó el 21 de febrero de 2020, con la poderosa canción principal ON.

Cada miembro mostró sus habilidades y destreza en el álbum Map of the Soul: 7 con sus propias canciones individuales.

Los raperos asumieron lo que mejor saben hacer con el estilo que expresa y complementa perfectamente sus personalidades. Outro: Ego de J-Hope es uno de esos ejemplos:

Extremadamente peculiar, lleno de una estética vibrante y llamativa, letras edificantes y un coro pegadizo que haría que cualquiera quisiera subirse a la pista, a pesar de que ha pasado un año, merece el reconocimiento!.

ARMY felicita a J-Hope por su gran logro

ARMY volvió tendencia los hashtags #EGO1, #OutroEgo100M y #JHOPE en un intento por felicitar al rapero.

Incluso están compartiendo clips de su concierto virtual en línea de 2 días 'Map of the soul ON: E' que se transmitió en vivo el 10 y 11 de octubre de 2020.

Los fans de Jung Ho-seok felicitaron el importante logro que consiguió el BangTan Boy/Foto: Capital México

El concierto rompió su récord mundial anterior de la mayoría de espectadores en un concierto de música en vivo, por ser el stream que tiene casi 1 millón de espectadores en todo el mundo con aproximadamente 993.000 espectadores que compran las entradas y disfrutan del concierto dividido en 4 etapas con una gran cantidad de tecnología AR y VR.

Después del nuevo récord de BTS en Youtube, J-hope es ahora el primer miembro de BTS en superar los 3 MV con más de 100 millones de visitas en YouTube.

Esto marca el MV 31 de la boyband global y el tercer MV en solitario de J-Hope que ha superado los 100 millones de visitas en YouTube. ¿Estás emocionad@ por el gran triunfo de Hobi de BTS con su canción? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

