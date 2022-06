J-Hope de BTS revela fotos conceptuales y el título de su sencillo en solitario

Nunca es suficiente de J -Hope de BTS, y ARMY lo sabe. Hobi (de nombre real Jung Ho Seok) está a punto de darte más, literalmente. La estrella del K-Pop de 28 años explorará su carrera en solitario, con un álbum debut a finales de este mes.

La actualización de J-Hope está encabezada por un sencillo, cuyo título fue revelado el lunes (27 de junio) en sus redes sociales. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

La canción, titulada "More", y el álbum en solitario de J-Hope de BTS, que se llama Jack In The Box, se anunciaron por primera vez hace dos días con una publicación en Weverse que describía el proyecto como una representación de las "aspiraciones de J-Hope de romper el molde y crecer más".

La publicación de Jack In The Box convirtió a Hobi en el primero de los siete chicos de BTS en anunciar un álbum en solitario luego de su reciente declaración de que reducirían los compromisos de la banda completa. Parece que Jack in the Box seguirá con el mixtape de siete pistas de J-Hope en 2018, Hope World.

Y aunque el título del álbum, la fecha de lanzamiento del álbum y la fecha de lanzamiento del sencillo (15 de julio y 1 de julio, respectivamente) se incluyeron en ese anuncio inicial, el cantante y rapero acaba de revelar el título del sencillo. "More?" simplemente escribió en una publicación de Instagram, compartiendo cuatro imágenes que lo muestran parado solo en un pasillo inclinado:

Más tarde publicó varias otras fotos conceptuales de él usando lo que parece ser un sombrero de bufón negro flexible, mirando a la cámara de flash brillante desde diferentes puntos.

El título del sencillo también se confirmó en un tweet en la cuenta de Twitter de BigHit, que decía: “Lanzamiento de la pista 'MORE' del primer sencillo 2022.07.01. 1 pm KST”. Pero espera, hay más.

J-Hope también reveló el arte conceptual de Jack in the Box: una foto a vista de pájaro de él parado en una caja verde azulado, vestido con un traje blanco y el mismo sombrero negro mientras se presiona los labios con un dedo.

“2022 15/07 Abre una caja”, subtituló la publicación, que también incluía otras cuatro fotos del artista J-Hope de BTS posando en la caja de colores brillantes.

J-Hope de BTS anuncia su dico en solitario "Jack In The Box"

