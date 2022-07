J-Hope de BTS lanza fotos conceptuales para su nuevo sencillo 'Arson'

J-Hope de BTS, el radiante 'sol' de la banda de K-Pop, está decidido a demostrar que no es solo sonrisas y hoyuelos. Después de mostrar su lado más oscuro en el sencillo More de su próximo álbum Jack In The Box, el artista de nombre real Jung Ho-seok compartió un par de fotos conceptuales para su nueva canción en solitario, Arson.

En las fotos, el rapero se para frente a un auto en llamas. Subtituló su publicación: "Lo quemé todo". A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles que debes saber del próximo lanzamiento de J-Hope.

Si bien el comunicado de prensa de Big Hit Music declaró que el incendio provocado ve al cantante J-Hope 'encontrándose con el mundo' y parado en una encrucijada y descifrando qué camino debería tomar, los fanáticos han presentado nuevas y posibles teorías sobre la canción, diciendo que esta canción podría ser un descubrimiento de uno mismo.

Un fan escribió: "Tuve una breve visión de Hobi dejando más y el incendio provocado como un descubrimiento de sí mismo, quemando quién era él, para alzarse como un fénix". Hace solo unos días, J-Hope había compartido la lista de canciones del álbum, que incluía las canciones Pandora's Box, More y Future.

Otro ARMY escribió: “Sabemos que el álbum de Hobi tiene una historia, así que asumo que para cualquier conflicto que tenga Pandora's Box, Arson tendría la misma resolución. Asumo lo mismo para More y Future”.

Otro agregó: “Hobi es el pirómano en serie. Esta foto conceptual está tan iluminada. El incendio provocado nos prenderá fuego, no podemos escapar de él en vivo. ¿Estamos todos listos para el 15 de julio?”.

Un fan comentó: “Estoy orgulloso de Hobi. Está creando arte sin miedo que explora el lado oscuro de la naturaleza humana. Me encanta esta foto conceptual tanto. Esta imagen representa a alguien que enfrenta las consecuencias negativas de sus acciones”.

En su nota anterior, J-Hope había explicado que quería mostrar las emociones de Jung Hoseok (su nombre real):

“Creo que este álbum (Jack In The Box) en general contiene esas emociones de J-Hope. A partir de hoy planeo mostrarles gradualmente todas esas emociones de J-Hope de muchas maneras!!! ¡Tenga en cuenta que es un proceso importante en el que J-hope y el humano llamado Jung Hoseok están dando el siguiente paso como persona y estaría agradecido si espera que se interese!”

Foto: J-Hope de BTS en foto conceptual de "More"

El álbum completo Jack In The Box saldrá el 15 de julio. Anteriormente, informamos acerca del cameo de V de BTS en el video musical “More” de J-Hope. ¿Qué piensas del álbum en solitario de J-Hope, Jack In The Box?

