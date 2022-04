J-Hope de BTS hace un cameo inesperado en la serie The Neighborhood

BTS sigue haciendo cameos inesperados en la televisión, desde los últimos K-Dramas, como My Liberation Notes, Our Blues y Business Proposal, hasta series occidentales como Emily in Paris y Peacemaker. Recientemente, J-Hope de BTS hizo un cameo en uno de estos programas estadounidenses.

Ahora, la serie de televisión más reciente que presenta a BTS es la comedia de CBS, The Neighborhood. La Verdad Noticias te comparte que el programa está protagonizado por Cedric the Entertainer y Max Greenfield de New Girl como los vecinos Calvin Butler y Dave Johnson, respectivamente. Actualmente se encuentra en su cuarta temporada.

Cameo de J-Hope de BTS en The Neighborhood

Grover trying to look cool like Dior Hoseok pic.twitter.com/H3vUYQu42N — jayvee (@uarmyvibe) April 19, 2022

En la Temporada 4 Episodio 18, lanzado el 18 de abril de 2022, el hijo de Dave, Grover (Hank Greenspan), intentó pasar por su primer amor platónico, Molly Martin. Su madre Gemma (Beth Behrs) recurre a Tina Butler (Tichina Arnold) en busca de ayuda.

En una escena, Grover se prueba diferentes atuendos y muestra a los hijos de Butler, Malcolm (Sheaun McKinney) y Marty (Marcel Spears), buscando su recomendación. Entonces, él sale presumiendo de su nuevo look. Y sí, Grover se inspiró en el mismísimo rey del estilo J-Hope de BTS.

Grover explicó que seleccionó a Hobi (Jung Hoseok) como su inspiración de tendencia porque es el sesgo de Molly, su enamorado. Aún así, Grover reconoció que no había recreado justamente el peinado del ídolo.

J-Hope de BTS reacciona a su cameo en la serie The Neighborhood

El chico decidió usar un alisador para tener el cabello más liso. Sin embargo, el alisador es un tipo de crema o loción destinada a personas con rizos apretados. Entonces, Malcolm y Marty lo aconsejan ya que los compuestos químicos pueden ser demasiado fuertes para el cabello de Grover.

Poco después de que The Neighborhood compartiera el clip en las redes sociales, J-Hope de BTS lo volvió a publicar en su cuenta de Instagram @uarmyhope. Hobi reaccionó con un emoji risueño, una carita sonriente llena de corazón y un genial GIF de asentimiento de cabeza.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!