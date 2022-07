J-Hope de BTS declaró a Lizzo su mejor amiga en Instagram

El viernes 1 de julio, J-Hope de BTS lanzó su primer sencillo de su próximo álbum debut, Jack In The Box , llamado “MORE”. La pista de hip-hop inspirada en los años 90 ha recibido muchos elogios de los fanáticos, e incluso llamó la atención de una gran celebridad: la rapera Lizzo, quien agradeció la canción en su historia de Instagram luego de su lanzamiento.

La estrella de “About Damn Time ” compartió una captura de pantalla de ella escuchando la canción en Spotify el 4 de julio. “LETS GOOO”, subtituló su publicación. Lizzo también etiquetó la cuenta personal de Instagram de J-Hope @uarmyhope para hacerle saber que había escuchado "MORE".

J-Hope agradeció el apoyo porque después de ver la publicación de Lizzo, volvió a publicar su historia y respondió escribiendo "THX BFF". Por supuesto, ARMY no pudo evitar desear estar en el lugar de Lizzo y, sinceramente, lo mismo.

“¿Hobi llamando a lizzo bff? Desearía ser Lizzo”, dijo un fanático. “Hobi llamó a Lizzo su mejor amiga… ¿Qué hay de mí, mejor amiga?” dijo otro. Como si los fanáticos no pensaran que su intercambio en las redes sociales no podría ser más lindo, Lizzo respondió al mensaje de J-Hope con corazones morados y la frase My Hope (Mi esperanza) seguido de un emoji con la cara llorando.

Lizzo siempre ha apoyado mucho a J-Hope y al resto de BTS. A través de los años, ha deseado a los miembros “Feliz cumpleaños” en las redes sociales e incluso ha expresado su deseo de colaborar con el grupo.

Lizzo se hizo amiga del grupo de K-Pop BTS en noviembre de 2021 cuando se encontró con V, Jungkook, Jimin y J-Hope en uno de los conciertos de Harry Styles en Los Ángeles. Durante una entrevista en la alfombra roja con ET ese mes, J-Hope reveló que él y Lizzo intercambiaron números durante el programa.

Lizzo habló sobre su amistad con J-Hope en una entrevista del 28 de abril con Audacy: “Obtuve el número de J-Hope, así que nos enviaremos mensajes de texto”, dijo Lizzo. “Es un gran mensajero, expresivo. Él no te deja sin leer. Si ha pasado un tiempo desde que envió un mensaje de texto, dice 'Lo siento mucho' y se disculpa por el tiempo que ha tardado".

Lizzo continuó llamando a los miembros de BTS “buenas personas” que tienen “buena energía”. Ella dijo: “Creo que esa es la razón por la que siempre he gritado hacia BTS porque me recuerdan a mí misma donde es el amor propio y esta energía positiva y la forma en que aman a sus fans. Me siento de la misma manera y ellos realmente tienen una energía pura y positiva todo el tiempo”.

Con suerte, su colaboración llegará a buen término algún día. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que J-hope de BTS lanzó recientemente el video musical MORE que pertenece a su nuevo álbum en solitario “Jack In The Box”.

