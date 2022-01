J-Hope de BTS decidió desafiarse a sí mismo aprendiendo inglés, ARMY lo apoya

J-Hope de BTS (nombre real Jung Hoseok) es conocido como el "Golden Hyung" por una razón. Esto es lo que dijo este miembro de Bangtan Sonyeondan sobre desafiarse a sí mismo aprendiendo un segundo (o técnicamente un tercer) idioma.

Anteriormente, en La Verdad Noticias compartimos cómo reaccionó J-Hope a la nueva canción de BTS V Christmas Tree, que está presente en el drama coreano de SBS TV y Netflix “Our Beloved Summer”.

J-Hope de BTS está practicando inglés

Algunos miembros de BTS se toman el tiempo para practicar inglés entre escritura, grabación, ensayo e interpretación musical. Eso incluye a uno de los raperos de BTS, llamado J-Hope, quien compartió que siempre está buscando llevar las cosas "un paso más allá".

"Soy, qué debería decir, no el tipo de persona que se conforma con su vida tal como es", dijo J-Hope de BTS durante una entrevista con Kenya BTS ARMY. “Podría seguir viviendo como soy y hacer lo que quiera con mi vida, pero no lo sé, honestamente. Ya me han sucedido tantas cosas increíbles, pero quiero dar un paso más, como individuo y como miembro de BTS".

“Un día se me ocurrió un pensamiento: ¿Me he estado desafiando últimamente? ¿Fuera de hacer canciones o bailar? Pero la respuesta fue no”, continuó. “Así que decidí que me desafiaría a mí mismo y probaría algunas cosas, una de las cuales era estudiar inglés.

“Todavía es difícil y tengo un largo camino por recorrer, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo dado nuestro calendario actual"

Incluso mientras disfrutaban de un "período de descanso y relajación" para las vacaciones, estos ídolos del K-Pop se mantuvieron ocupados, incluso publicando algunas de sus aventuras en las redes sociales. Para J-Hope, eso significó viajar a Hawái. Puedes ver fotos de J-Hope de BTS en sus vacaciones desde su Instagram personal.

¿Cuáles canciones de BTS son completamente en inglés?

Si te preguntabas qué canciones de BTS están en inglés por completo, debes saber que son “Dynamite”, “Butter” y “Permission To Dance”. Recordemos que el septeto musical de HYBE “Big Hit Music” (antes BigHit Entertainment) es la banda de chicos más grande del mundo.

Recientemente, disfrutaron de su residencia en el estadio SoFi de Los Ángeles; también recibiendo varias nominaciones al Grammy. El miembro de BTS que habla inglés con mayor fluidez es RM (Kim Namjoon o Rap Monster), quien a menudo habla de su proceso único para aprender el segundo idioma.

Después de que su madre comprara copias de la comedia estadounidense “Friends”, RM vio la serie en coreano con subtítulos en inglés, luego en inglés con subtítulos en coreano y finalmente todo en inglés. (El rapero también es un genio real con un coeficiente intelectual de 148).

Foto: HYBE / BTS en Los Ángeles

Varios miembros de BTS hablan inglés con fluidez y J-Hope no sería el único miembro de Bangtan Sonyeondan que practica el idioma. Durante una entrevista con WIRED, RM confirmó que Jungkook, Suga y J-Hope de BTS estaban tomando lecciones de inglés. Jimin mencionó que ve contenido en Netflix para comprender mejor el segundo idioma.

Por supuesto, todos los miembros de BTS entienden bien el inglés y responden preguntas durante las entrevistas en el extranjero. También cantan algunas de sus canciones más conocidas íntegramente en el idioma extranjero.

Eso incluye el lanzamiento nominado al Grammy de 2021, "Butter". BTS también relanza algunas de sus canciones más conocidas en japonés. Eso incluye "Idol", "MIC Drop" y "Boy With Luv". Además, Jin y J-Hope de BTS pueden hablar chino y comprender el idioma bastante bien. Para más información, puedes leer sobre el por qué BTS comenzó a cantar en inglés.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!