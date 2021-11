J-Hope de BTS comparte foto con su look de aeropuerto en Los Ángeles

BTS está listo para su viaje a Los Ángeles antes del concierto Permission To Dance On Stage 2021 y ARMY está ansioso por descubrir los últimos looks que usará la boyband del K-Pop en el aeropuerto.

Justo antes de su partida de Seúl, Hobi, también conocido como J-Hope de BTS, apareció en la aplicación oficial de Weverse para mostrar un adelanto de su apariencia de aeropuerto y La Verdad Noticias te comparte todos los detalles a continuación.

Fotos J-Hope de BTS con look de aeropuerto

Publicación de J-Hope de BTS en Weverse

Hobi dejó caer una agradable sorpresa para ARMY revelando un adelanto de su apariencia de aeropuerto. El cantante de 'Hope World' compartió que tiene que empacar su maleta Louis Vuitton antes de viajar a Los Ángeles en noviembre. El cantante de 'Ugh' publicó:

"Hobi ahora va a empacar (cosas), buenas noches hoy también, ¡cabello blanco de recuerdos!"

El usuario de Twitter @nicolle971_ también compartió una historia de Hobi en Weverse, donde el idol preguntó si en Los Ángeles estaba haciendo frío. Justo después de la publicación de J-Hope, los fanáticos de Bangtan Boys comenzaron a mostrar la tendencia de Have A Safe Flight BTS (Ten Un Vuelo Seguro) en Twitter, mientras contaban las horas antes de su viaje.

Un fan emocionado escribió: "¡No puedo esperar para tuitear ‘Ten un vuelo seguro’ y ver sus fotos antes de la salida!" Un segundo fan compartió imágenes del último look de aeropuerto de BTS escribiendo: "Ya que BTS va a volar a Los Ángeles mañana, aquí está su look de aeropuerto cuando se fueron a NY, ¡estoy luchando por mi vida aquí!"

¿Cuándo viaja BTS a Los Ángeles?

Según la actualización de Weverse de J-Hope, BTS viajará a Los Ángeles antes de su concierto de 2021 y presentación de AMA el 17 de noviembre. El grupo aparecerá en los American Music Awards 2021 el 21 de noviembre.

Antes de que el concierto de Permission To Stage On Stage (Los Ángeles) comience a partir del 28 de noviembre, el grupo también aparecerá en The Late Late Show con James Corden el 23 de noviembre a las 12.37 AM ET / PT.

Recordemos que Bangtan Boys causó una tormenta en Twitter durante su último viaje cuando el grupo nominado al Grammy se fue a Nueva York para asistir a la UNGA 2021, ya que los fanáticos pudieron ver el nuevo aspecto del grupo en el aeropuerto casi después de dos años.

Poco después de dos meses, BTS está listo para viajar a Los Ángeles y conocer a BTS ARMY cara a cara después de lo que pareció una década. En otras noticias, antes informamos todo sobre cómo celebró J-Hope de BTS el segundo aniversario de Chicken Noodle Soup.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!