J-Hope de BTS anuncia su álbum en solitario “Jack In The Box”

El miembro de BTS, Jung Ho-Seok, conocido en una parte francamente asombrosa del planeta por su nombre artístico J-Hope, acaba de anunciar su primer álbum completo en solitario.

Titulado Jack In The Box, el nuevo álbum sigue a un anuncio reciente de que la mega-exitosa boy band de Corea del Sur se tomaría un descanso, pero no, su sello quisiera recordarles por razones de precio de las acciones, una "pausa" para centrarse en un trabajo más individual.

Aunque casi todos los siete miembros del grupo de K-Pop BTS han lanzado trabajos en solitario en algún momento durante su permanencia en el grupo, dichos proyectos generalmente se han limitado a canciones individuales o mixtapes ocasionales. Recordemos que J-Hope de BTS encabezó el cartel en solitario en el Lollapalooza del próximo mes.

J-Hope, por ejemplo, lanzó una cinta de listas de éxitos de Billboard, Hope World, en 2018. Hasta donde sabemos, eso hace que “Jack In The Box” sea el primer álbum completo en solitario de un miembro del grupo, pero no, presumiblemente, el último.

Es casi seguro que la gran carrera de álbumes en solitario de BTS está en camino. Dios sabe lo que eso hará con las diversas lealtades fervientes del BTS ARMY cuando llegue el momento.

Según los informes, "Jack In The Box" llegará el 15 de julio de 2022, y su primer sencillo llegará el 1 de julio. Según un comunicado que acompaña al anuncio, el álbum “presta voz a las aspiraciones de J-Hope de romper el molde y crecer aún más. El álbum representa la propia personalidad musical y visión de J-Hope como artista”.

La noticia del álbum llega solo unas semanas después de que Lollapalooza anunciara que traería a J-Hope como cabeza de cartel este julio, convirtiéndolo en el primer artista surcoreano en encabezar el festival.

Cuando anunciaron la pausa, J-Hope de BTS emitió una declaración: “Creo que deberíamos pasar un tiempo separados para aprender a ser uno de nuevo . Espero que no lo veas como algo negativo y lo veas como un plan saludable. Creo que BTS se volverá más fuerte de esa manera”.

