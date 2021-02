J-Hope de BTS: ¿Por qué algunos fans lo han apodado “Sunshine”?

Él es tu esperanza y tú eres su esperanza. J-Hope casi siempre sonríe y hace reír a los fans. Como resultado, algunos fans apodaron a este intérprete de BTS "Sunshine", llamándolo así junto con sus muchos otros apodos.

Esto es lo que sabemos sobre este rapero detrás de “Outro: Ego” y Hope World.

Hobi es uno de los miembros de BTS que le da mucha alegría a los fanáticos. Gracias a su personalidad y actitud positiva/Foto: Pinterest

Fans llaman "Sunshine" a J-Hope

Hay siete miembros en BTS, pero realmente solo hay un J-Hope. Es el rapero que aparece en canciones como "Boy With Luv", "Dynamite" y "Life Goes On", e incluso se ganó el crédito por escribir varias canciones interpretadas por la banda de chicos.

Jung Hoseok también es el artista en solitario detrás de "Chicken Noodle Soup" y su mixtape líder en las listas, Hope World. Claro, es un bailarín y rapero talentoso, pero J-Hope también es conocido por su disposición alegre.

Casi siempre riendo y sonriendo, tanto para los fans como para los otros miembros, J-Hope se ganó el apodo de "Sunshine" de los fans llamados ARMY.

¿Por qué J-Hope se ganó este apodo?

De todos los artistas de BTS, J-Hope es uno de los más extrovertidos, incluso hace un esfuerzo adicional para hacer reír a los fans y a los demás miembros. Durante un concierto, J-Hope personalmente le entregó a ARMY su bolso porque la vio cantar en voz alta. Incluso su nombre artístico está destinado a dar esperanza a los fanáticos.

“Creo que Hobi es el verdadero sol del grupo, manteniendo una sonrisa en la cara de todos, incluido ARMY. Y mantenerlos a todos en paz y felicidad, incluso durante los momentos más difíciles o frustrante ”, escribió un usuario de Quora.

“Pero, como cualquier humano. Puede sentir tristeza, enfado o emociones negativas, pero trata de no mostrarlas y mantener una actitud feliz y enérgica”, continuaron.

"Y respeto que él hace todo lo posible por elevarse a sí mismo y a los demás y mantener una actitud positiva y saludable", dijo el fan.

J-Hope encontró el éxito y la felicidad gracias a la música

Los fanáticos aman a este artista y él también los ama. Cuando se trata de la razón de su felicidad y éxito, este intérprete a menudo grita a BTS ARMY por animarlo a escribir música en solitario y continuar su viaje con BTS.

“Sigo siendo la misma persona, el mismo J-Hope”, dijo el rapero durante una entrevista con la revista Time, sobre su éxito y su canción 'Airplane'. Mis pensamientos sobre la vida no han cambiado mucho. Pero mi mundo ha experimentado cambios increíbles".

“Creo que fue esa experiencia de estar con mis fans en todo el mundo y dar un paso atrás en suelo coreano lo que me llamó la atención, 'Hombre, creo que lo logré'”, continuó. "Para mí, la alegría que tengo ahora y el increíble amor que estoy recibiendo es cómo defino mi éxito". ¿Te gusta este apodo de J-Hope? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.