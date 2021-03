J-Hope: Conoce las canciones favoritas del cantante de BTS

BTS es una de las bandas más populares que hay en la actualidad, y es que los 7 chicos surcoreanos que la integra, entre ellos J-Hope, han sabido darle la vuelta al mundo con sus melodías, las cuales, pese a no ser de nuestro idioma, nos hacen sentir cada una de las emociones que buscan transmitir.

Por supuesto, cada uno de los integrantes tienen sus propios gustos musicales, y por ello hoy en La Verdad Noticias platicamos cuales son las canciones favoritas de Hoseok, las cuales están disponibles en plataformas digitales.

Y es que cada integrante de la boyband cuenta con una playlist en spotify en donde nos muestran sus 5 canciones preferidas, pero aquí te platicamos un poco más de llas, y de cual es la razón por la que le gustan tanto a Hobby, y seguramente te encantarán a ti también, por lo que sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

La número 1 de J-Hope es Fashion Hoarder

Fashion Hoarder es la canción en el primer puesto de la lista de J-Hope

La canción es de beenzino, fue estrenada el 21 de julio del 2019, cuenta con más de 1 millón y medio de reproducciones, de las cuales seguramente muchísimas son del rapero J-Hope.

Muy al estilo de BTS, esta canción tiene este toque de pop con mezclas de rap, por lo que no nos extraña que este entre las favoritas del cantante surcoreano, ya que es una canción que seguramente disfrutarás mucho mientras manejas por la ciudad.

Es una canción con mucha elegancia, con sonidos de piano melódico entre frases, pero con un bajo muy marcado.

Beenzino es también un cantante originario de Seúl en Corea del Sur, y con 33 años de edad ha conquistado a millones de seguidores, entre ellos al propio Hobi, quien incluye la canción Fashion Hoarder entre las más escuchadas de su playlist de favoritas. Qué no te extrañe que el famoso pueda estar escuchando esta canción en este preciso instante.

Otras canciones que puedes escuchar de Beenzino son “Always Awake”, “Aquaman” “If i die tomorrow”, las cuales son de su álbum 24:26 estrenado en 2012, si quieres conocer más sobre este ídolo del cantante de BTS no dudes en buscarlo en plataformas digitales.

Higher es la segunda canción en la lista de J-Hope

Esta es la segunda canción de la playlist de j-hope

Esta canción, que también forma parte de la lista de nuestro rapero de BTS, es interpretada por el DJ Hotday, quien cuenta con más de 137 mil oyentes mensuales en Spotify, entre ellos obviamente el cantante originario de Corea del Sur.

Higher no solo es la segunda favorita del intérprete de K-Pop, sino que además cuenta con más de 9 millones de reproducciones en Spotify, de los cuales seguramente muchas serán gracias a ARMY y a los fans de la banda surcoreana.

Con una duración de 3:52 minutos esta canción pertenece al álbum Good In any hood el cual fue estrenado en 2011, y con esta canción podemos darnos cuenta del por qué Hoseok tiene mucha elegancia a la hora de escribir sus canciones, pues hay un patrón de ritmos muy similares a la primera canción de esta lista.

Otras canciones de este artista son I’m A Boss, que cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Spotify, también está Knock On Wood, con más de 2 millones de reproducciones, y Where Brooklyn at, con más de 633 mil reproducciones.

Su discografía incluye otros dos álbumes llamados Fire Freestyles 9 y Fire Freestyles 2.

A J-Hope también le gusta By Your Side

Gill Chang forma parte de la playlist de J-Hope

La tercera canción en la lista de J-Hope es By Your Side, una pieza de rap interpretada por Gill Chang y Rahn Harper, con una duración de 3 minutos con 31 segundos, esta pieza forma parte de la playlist del cantante Hoseok, quien le tiene un gran cariño a esta pieza, por ello la incluye en la lista.

Esta canción cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Spotify, y forma parte del álbum del mismo nombre “By Your Side”, el cual se estrenó en el año 2017, logrando una gran cantidad de seguidores.

Gill Chang, el cantante de la pieza cuenta con más de 254 mil oyentes mensuales, entre ellos por supuesto el cantante de la popular banda de K-Pop, y es notorio que la influencia del Bangtang boy ha hecho de las suyas, pues mientras esta canción cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de streaming, sus demás canciones cuentan con medio millón de reproducciones, a excepción de la pieza Gratitude, que cuenta con más de un millón 300 mil reproducciones.

Al igual que las demás canciones de la lista, esta pieza es de rap elegante, con instrumentos acústicos y un ritmo que claramente le encanta a J-Hope.

Dance On Me: La cuarta en la lista de J-Hope

Goldlink es el cuarto en la lista de spotify de J-Hope

Dance On Me también forma parte de esta popular lista de canciones favoritas del rapero J-Hope.Esta canción es interpretada por el artista GoldLink, y fue escrita por Alexander Vadja, Charleene Keys, entre otros compositores, además fue producida por Milo Milss.

La canción del popular rapero GoldLink, cuenta con más de 2 millones de reproducciones en su cuenta oficial de Youtube, y este cantante tiene más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El rapero de origen estadounidense debutó con su primer Mixtape llamado The God Complex, y desde entonces se convirtió en todo un éxito, al grado de que ya cuenta con varios álbumes de estudio a tan solo 27 años de edad.

La canción favorita del rapero de BTS, pertenece al álbum And After That, el cual se estrenó en 2015, y aunque GoldLink tiene canciones más populares o más escuchadas, por su estilo único, clásico y elegante esta es una de las favoritas del oriundo de Corea del sur.

La última canción favorita de J-Hope es Born Sinner

J.Cole es una inspiración para Hoseok

Esta canción forma parte de la lista de “J-Hope 's favorite tracks” en Spotify, y aunque se encuentra en el quinto puesto, no es menos importante. Y es que esta pieza musical es interpretada por J.Cole y James Funtleroy,

Aunque J. Cole es uno de los raperos más populares en estados unidos, la canción de la que está enamorado Hoseok no es precisamente una de las más populares, pues mientras que tiene hits con más de 910 millones de reproducciones en spotify, la canción Born Sinner cuenta con cerca de 200 mil visualizaciones en Youtube, por lo que, aunque no le fue tan bien, basta con ser una de las favoritas de Hoseok, mejor conocido como Hobi, para que esta pieza ya sea del agrado de ARMY.

La canción pertenece al álbum del mismo nombre Born Sinner, el cual fue lanzado el 18 de junio del 2013, y es el segundo disco de estudio del rapero estadounidense, quien actualmente tiene 36 años de edad, y que es una inspiración para el bangtang boy.

Estas son solo algunas de las canciones favoritas de J-Hope, pues aunque no incluyó más en su playlist de spotify, seguramente hay más piezas que le gusta escuchar al rapero, aunque nos deja claro cual es el estilo de música que le gusta poner en sus ratos libres.

¿Cuál de las canciones favoritas del cantante de BTS te gustó más?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.