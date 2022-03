Informan que Bae Suzy regresará a los K-Dramas con 'The Girl Downstairs'

Sports Chosun informó ayer (10 de marzo) que hay planes para que Bae Suzy protagonice el papel principal de la próxima serie de K-Drama de Netflix, The Girl Downstairs. Se dice que el programa está dirigido por Lee Jung-hyo, quien estuvo detrás de éxitos como Crash Landing On You y Criminal Minds.

La agencia de Bae, Management Soop, respondió más tarde a los informes en un comunicado separado a Newsen, diciendo que la cantante y actriz había recibido una oferta para protagonizar el programa y actualmente está "revelando", según lo traducido por Soompi.

The Girl Downstairs se basará en el Webtoon de Naver del mismo nombre de Min Song-ah. La Verdad Noticias te comparte que el webtoon original gira en torno al ex ídolo del K-Pop Lee Doo-na, quien termina viviendo con un estudiante de primer año de la universidad llamado Lee Won-joon.

The Girl Downstairs sería el próximo K-Drama de Bae Suzy

Lee Doo-na era la vocalista principal del grupo de chicas ficticio Dream Sweet, que decidió retirarse abruptamente. En cambio, la ex ídolo reanuda sus estudios en la Universidad de Minsong como estudiante de teatro y cine. Actualmente se desconoce si la adaptación de Netflix mantendrá la misma trama.

Si Suzy acepta el papel en The Girls Downstairs, marcará su primer proyecto televisivo desde que protagonizó el dorama Start Up de tvN y Netflix hace dos años. La ex miembro de Miss A también protagonizará una próxima serie de Coupang Play tentativamente titulada Anna, junto a Jung Eun-chae (Pachinko) y Kim Joon-han (Hospital Playlist).

La cantante y actriz surcoreana Bae Suzy también hizo su regreso a la música el mes pasado con el lanzamiento del sencillo 'Satellite'. La canción es notablemente el primer proyecto musical de Bae en aproximadamente cuatro años, desde su mini-álbum en solitario de 2018 'Faces Of Love'.

