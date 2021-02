Idols del K-Pop con los rostros y cuerpos más hermosos

Con motivo del año lunar, Seollal, el medio de comunicación coreano Ilgan Sports realizó su encuesta anual entre las estrellas del K-pop para elegir a sus compañeros ídolos favoritos en diferentes categorías.

La encuesta de ídolos, realizada desde 2017, tuvo 22 grupos e individuos como encuestados: (G) I-DLE, ITZY, NCT 127, Kang Daniel, NU'EST, The Boyz, Mamamoo, Monsta X, BTOB, Seventeen, STAYC, Stray Kids, Número secreto, IZ * ONE, ENHYPEN, Oh My Girl, LOONA, Changmo, Cravity, TXT, Treasure y Pentagon.

Se les pidió que nombraran a los ídolos del K-pop con las mejores imágenes (los más guapos y hermosos), el cuerpo más atractivo, los cantantes con los que quieren ser amigos, los ídolos con encanto oculto y los ídolos más esperados en 2021.

Las estrellas del K-pop nombraron a Cha Eun-woo de ASTRO, quien obtuvo 18 votos, como el ídolo número uno más guapo del K-pop. Este es el tercer año consecutivo de Cha Eun-woo en ocupar el primer lugar. Ocupó el segundo lugar en 2017 y 2018.

En segundo lugar está Jeonghan de Seventeen con 12 votos, seguido por V de BTS en tercer lugar, Jaehyun y Lucas de NCT en cuarto lugar con nueve votos cada uno y Taeyong en quinto lugar.

Naeun de April fue votada como la ídolo de K-pop más bella número uno, obteniendo nueve votos. Esta fue la primera vez que se nombró a Naeun en la encuesta.

Cha Eun-woo de ASTRO - 18 votos Jeonghan de Seventeen - 12 votos V de BTS Jaehyun y Lucas de NCT - 9 votos Taeyong de NCT

April's Naeun - 9 votos Irene de Red Velvet - 6 votos Suzy, Kim Min-ju de IZ * ONE y Miyeon de (G) I-DLE Yoona de Girls ’Generation, Sana y Tzuyu de TWICE, y Jang Won-young de IZ * ONE - 4 votos

Shownu de Monsta X - 45 votos I.M de Monsta X - 14 votos Lluvia - 12 votos Kai de EXO - 9 votos Wonho y Johnny de NCT - 6 votos

HyunA Seulgi de Red Velvet - 6 votos (G) Soojin de I-DLE Sunmi, Soyou y Jessi

I.M de Monsta X Mimi de Oh My Girl y Hui del Pentágono Woozi de Seventeen, I.N de Stray Kids y Yuna de ITZY

BTS - 32 votos Aespa Stray Kids - 20 votos ENHYPEN - 19 votos Diecisiete - 17 votos TXT - 15 votos ITZY, NCT y The Boyz - 14 votos Loona y Cravity - 13 votos

Diecisiete - 14 votos Stray Kids - 8 votos BTS ITZY - 6 votos IU - 5 votos

Irene de Red Velvet ocupó el segundo lugar con seis votos, seguida por Suzy en tercer lugar, Kim Min-ju de IZ * ONE y Miyeon de (G) I-DLE (empatada). En cuarto lugar están Yoona de Girls ’Generation, Sana y Tzuyu de TWICE, y Jang Won-young de IZ * ONE con cuatro votos cada una.

Después que La Verdad Noticias diera a conocer la lista del medio coreano, ¿has encontrado a tu Idol de K-Pop favorito entre algunos de los nombrados?, no olvides comentarnos.

