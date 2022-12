Ideas de tatuajes de BTS para ARMY que te encantarán

El fandom de BTS llamado ARMY no solo es uno de los más grandes del K-Pop, también es el más apasionado por los idol de la famosa banda. Por lo que no solo los apoyan en sus conciertos y aman sus canciones.

También, han inmortalizado su amor y cariño por BTS en hermosos tatuajes para recordarlos por siempre en distintos diseños creados por algunos de los mejores artistas de tatto.

¿Te gustaría hacerte un tatuaje de BTS o de tu integrante favorito? Aquí en La Verdad Noticias te mostramos algunos de los mejores tatuajes de la famosa banda de K-Pop que te podrían inspirar.

Tatuajes de BTS para ARMY con significado

Aquí te mostramos los tatuajes más creativos que han presumido algunas chicas ARMY inspirados en BTS.

Tatuaje de BTS 1.

1. Tatuaje inspirado en el álbum The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever. Este tatuaje es un globo aerostático de colores y en medio tiene las palabras “young forever”.

Tatuaje de BTS 2.

2. Tatuaje inspirado en la canción DNA y de Magic Shop. El tatuaje muestra una figura del ADN con los colores de BTS.

Tatuaje de BTS 3.

3. Una pequeña flor en líneas finas que es un símbolo del EP de BTS llamado Love Yourself: Her.

4. El rostro de Tae de la canción de BTS llamada Singularity que es una de las favoritas de las ARMY. Aprovechamos a contarte que el video de Butter tiene 800 millones de vistas en YouTube.

5. Un tatuaje de V, Jungkook, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope en su versión del video musical llamado Run.

¿Qué miembros de BTS tienen tatuajes?

Se sabe que Jimin y Jungkook de la famosa banda BTS son los únicos que tienen tatuajes permanentes.

Jimin tiene tatuadas las frases: “NEVERMIND”, “YOUNG FOREVER” o “13”. Se sabe que podría tener más tatuajes, pero hasta ahora el idol no los ha revelado. Por su parte, Jungkook tiene 18 tatuajes relacionados con su amor al arte.

