IU revela que lloró por las dificultades para filmar 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook'

IU realizó una transmisión VLive en celebración de su 12º aniversario con millones de fans de todo el mundo sintonizando el especial V Live de la estrella.

Mientras IU leía algunos de los comentarios que sus fanáticos dejaban en el chat en vivo mostró su nuevo vestido y dijo que se arreglo el cabello para mostrárselo a sus fans.

IU celebró 12 años de su debut oficial con evento especial

Luego, puso al día a sus fans sobre sus trabajos recientes. IU reveló que había filmado un episodio especial del 12º aniversario para el programa musical de KBS 2TV 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook' el pasado martes 15 de septiembre y más detalles de ese evento.

El "infierno" de Yoo Hee Yeol's Sketchbook

IU confesó que lo pasó mal cuando estaba grabando el episodio:

"Cuando actúo en un concierto, noqueo durante tres días. No puedo hacer nada durante tres días seguidos. Por lo general, mis padres vienen a mi casa y me alimentan. Vienen y me dicen que me despierte . Entonces fui a "Sketchbook" pensando que sería otro concierto. Pero estaba muy equivocado. Esto no era un concierto, sino que se transmitió. Así que solo estaba pensando en mi condición para los conciertos. Debido a que se trata de una transmisión de televisión, está filmado desde varios ángulos, pero no pude prepararme para nada".

IU continuó: "Cuando normalmente tengo mis conciertos, normalmente tengo un concierto largo, me emociono para poder cantar durante 6 horas. Así que pensé que sería más fácil que mi concierto, pero fue muy difícil. Sentí que tenía Tres conciertos en un día. Tuve que cambiar mi maquillaje varias veces y mi ropa también. Sentí como si estuviera pasando por un entrenamiento que nunca sentí desde que debuté. Entonces mi voz dejó de salir. Nunca pensé que mi voz se detendría saliendo porque nunca había sucedido antes. Mi voz dejó de salir 1 hora antes de que terminara la filmación del programa. Así que todos los miembros del personal y el tío Yoo Hee Yeol me animaron y apoyaron".

IU dijo que pudo terminar de filmar gracias al apoyo de todos. Sin embargo, dijo que lloró cuando regresó a casa. Dijo que se sentía físicamente cansada, pero los miembros de su personal le enviaron mensajes diciendo que era la primera vez que veían a IU pasando por un momento tan difícil. Un miembro del personal le envió un mensaje: "Supongo que tú también eres una chica normal de 28 años. Me entristeció verte sufrir".

IU también declaró que lo pasó más difícil porque no había audiencia en vivo en el set, y se dio cuenta de que esto era completamente diferente a un concierto.

"Lloré hasta desgarrarme por este sentimiento indescriptible. Me disculpé con todo el personal que trabajó duro y sufrió por mí. También me sentí agradecida cuando todo el personal y el tío Yoo Hee Yeol me consolaron".

IU hizo reír a sus fans al decir que cuando dijo: "Me di cuenta de que la voz se apaga cuando constantemente canto así durante diez horas. Además, puedes ver que mi condición cambia a lo largo del programa. Al principio, puedes verme muy animado, pero al final, puedes ver mis ojeras y algo de mi mentalidad también. Creo que mi fan puede ver el cambio en mi condición".

Se ha publicado el episodio reciente del especial de IU sobre 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook', donde la cantante solista mostró un mini concierto por el 12º aniversario de su debut. Cantó sus canciones exclusivas que han sido más queridas por los internautas y fanáticos de todo el mundo.

