Hyun Bin y Son Ye-jin de 'Crash Landing on You' reciben a su primer hijo

Los coprotagonistas de Crash Landing on You, los actores Son Ye-jin y Hyun Bin, dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, un hijo nacido el domingo 27 de noviembre, anunciaron las respectivas agencias de los actores el domingo por CNN Phillippines.

"Son Ye-Jin dio a luz a un hijo hoy. Tanto la madre como el niño gozan de buena salud", dijo la agencia, según el medio surcoreano Soompi.

Su hijo, cuyo nombre e imagen aún no se han compartido, es el primer bebé de la pareja de Corea del Sur, que se conocieron mientras filmaban el exitoso drama coreano internacional de Netflix de 2019.

Sin Ye-jin de 40 años, reveló por primera vez la alegre noticia del embarazo de la pareja en una publicación de Instagram en junio. "Hoy me gustaría compartir con ustedes una noticia cautelosa y feliz", escribió la actriz, traducida del coreano al inglés.

"Una nueva vida nos ha llegado... Todavía estoy atónita, pero vivo día a día sintiendo los cambios en mi cuerpo en medio de preocupaciones y emociones".

"Estoy muy agradecida, pero tengo tanto cuidado que aún no he podido decirle a la gente que me rodea. A los fanáticos y a los que nos rodean que estarán esperando esta noticia tanto como nosotros, les entregamos la noticias antes de que sea demasiado tarde", continuó.

"Protegeremos la preciosa vida que nos ha llegado. Espero que todos se mantengan saludables cuidando bien las cosas que necesitan proteger en su vida… Sean felices".

La Verdad Noticias te recuerda que Hyun Bin y Son Ye-jin se casaron en marzo en el Grand Walkerhill Seoul en Gwangjin Gu, Seúl, reveló el actor, de 40 años, en Instagram. Su ceremonia se reservó para familiares y amigos cercanos debido a las restricciones de salud en el país en ese momento.

"Escribí esto para hacerles saber la decisión más importante de mi vida, a mis fanáticos que me han salvado de muchas maneras y me brindaron una gran atención y amor", escribió Hyun, traducido del coreano al inglés.

"¿Hay gente que puede adivinar? Sí. Voy a tomar una decisión importante llamada matrimonio y con cuidado entraré en la segunda etapa de mi vida. Le prometí que siempre me haría sonreír, para caminar juntos los días venideros", agregó la estrella de Crash Landing on You (Aterrizaje de emergencia en tu corazón).

