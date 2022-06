Hyun Bin y Son Ye Jin anuncian estar esperando a su primer hijo

Las estrellas surcoreanas Hyun Bin y Son Ye Jin están esperando su primer hijo. Son Ye-jin tomó Instagram y compartió una publicación, diciendo que todavía estaba un "poco aturdida". La pareja se casó el 31 de marzo de este año.

Ella escribió: “Todos ustedes están bien, ¿verdad? Lo estoy haciendo bien. Hoy, quiero compartir cuidadosamente algunas noticias alegres. Nos ha llegado una nueva vida. Todavía estoy un poco aturdida, pero cada día siento cambios en mi cuerpo con preocupación y emoción”.

Agregó: “A pesar de lo agradecida que estoy, también me siento muy cautelosa, por lo que aún no se lo he dicho a nadie a mi alrededor. Antes de que se haga más tarde, estoy compartiendo esta noticia con fans y conocidos que deben haber estado esperando tanto como nosotros. Nos aseguraremos de proteger la vida valiosa que nos ha llegado”.

“Espero que todos ustedes también protejan lo que es valioso en sus vidas y vivan con buena salud. Ser feliz"

Hyun Bin y Son Ye Jin anuncian su embarazo (Foto: Instagram)

Hubo una avalancha instantánea de corazones y felicitaciones para la pareja, y muchos dijeron: “Muy feliz por ustedes, que Dios los bendiga”. Un fan escribió: “¡Este es el momento por el que todos estamos orando!”. En mayo de esta año, circularon varios rumores de que Son Ye Jin y Hyun Bin estarían esperando un bebé. Parece que los rumores son verdad.

Hyun Bin y Son Ye-jin comenzaron a salir después de su K-Drama Crash Landing On You, que se convirtió en una sensación internacional. Después de mucha especulación, las agencias confirmaron que los dos estaban en una relación en enero de 2021 y habían estado saliendo durante más de ocho meses.

Te puede interesar: FOTOS: Hyun Bin y Son Ye Jin inician su luna de miel en Los Ángeles

Las agencias dijeron que los dos habían desarrollado sentimientos el uno por el otro después de trabajar juntos en CLOY. Son también confirmó la noticia y la publicó en Instagram, diciendo que se siente un poco avergonzada de estar actualizando a sus fans sobre su vida personal en lugar de su trabajo.

“Estoy agradecida de haber podido conocer a una buena persona, y trabajaré duro para cuidar [la relación] con cuidado… El amor y el apoyo que todos ustedes me dan, siempre lo guardaré en mi corazón", escribió la actriz. La Verdad Noticias felicita a las estrellas surcoreanas Hyun Bin y Son Ye Jin por la llegada de su primer bebé.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!