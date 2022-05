Hueningkai de TXT habla sobre la respuesta de Avril Lavigne en Twitter

En febrero, Hueningkai de TXT (Tomorrow X Together) hizo una versión de la canción 'Sk8er Boi' de Avril Lavigne, algo que atrajo la atención de la propia Lavigne.

La versión de Hueningkai se produjo poco después de que Lavigne respondiera a un tuit de Hueningkai, en el que hacía referencia a la exitosa canción de principios de los noventa de la cantante canadiense.

“Espero que les guste mi portada!! Eres un ícono”, le escribió Hueningkai a Lavigne en Twitter. Pronto compartió un enlace a la portada de la cuenta oficial de Twitter de la boyband, donde elogió la portada como "increíble".

Respuesta de Avril Lavigne al mensaje por Hueningkai de TXT

En respuesta a eso en NME Big Read de esta semana, Hueningkai Kai dijo: “Siempre me ha gustado 'Sk8er Boi' y, dado que nuestro último lanzamiento estuvo influenciado por la música rock, pensé que era el momento perfecto para grabar y compartir mi versión de la canción.

“Estaba realmente sorprendido por sus comentarios positivos, todavía me siento honrado”.

En otra parte de su entrevista con el portal NME, Tomorrow X Together habló sobre cómo trabaja la banda unida. Beomgyu del grupo de K-Pop TXT explicó: “Nos unimos por el mismo sueño de hacer música y actuar frente a la gente desde que éramos niños pequeños, y hemos realizado este sueño juntos.

“Pasamos tiempo juntos constantemente. Compartimos las mismas experiencias, lo que significa que vemos muchas cosas importantes de la misma manera ahora, aunque no siempre las vimos antes”, agregó.

“Y en situaciones en las que no estamos de acuerdo, sabemos cómo navegar y encontrar un término medio. Ahora, todavía estamos trabajando para realizar aún más sueños juntos, lo que fortalece aún más nuestra camaradería”.

A principios de este año, la banda ganó el premio al Hero Of The Year en los BandLab NME Awards 2022 en marzo, luego de recibir el 40 por ciento de los votos del público. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que recientemente TXT sorprendió a MOA con su nuevo video musical Good Boy Gone Bad.

