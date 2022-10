Horarios y dónde ver el concierto BTS 'Yet to Come' en Busan

La República dio a conocer que el concierto BTS 'Yet to Come' en Busan estará disponible en 3 plataformas para fans de todo el mundo. Los horarios en México, Perú, Colombia y Ecuador nos llevan a la madrugada del 15 de octubre. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información.

Se trata del esperado espectáculo presencial que el septeto de K-Pop (RM, SUGA, J-Hope, Jin, Jimin, V y Jungkook) brindará completamente grátis como los embajadores de la Expo Mundial 2030 Busan y que tendrá lugar en el ASAID Main Stadium.

Informan que Busan es la ciudad natal de Jimin y Jungkook de BTS. Por lo tanto, miles de ARMYs están emocionados por el regreso de Bangtan Sonyeondan a los escenarios tras una breve pausa para enfocarse a sus carreras en solitario.

Horarios para BTS 'Yet to Come' en Busan

Imagen: BTS / HYBE.

Se dio a conocer que el concierto en Corea del Sur dará inicio a las 18 horas del sábado 15 de octubre (KST). A continuación, te compartimos una lista con los horarios por país y más información del show:

Perú, Colombia, México y Ecuador: 4.00 a. m. del 15 de octubre.

Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 3.30 a. m. del 15 de octubre.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 5.00 a. m. del 15 de octubre.

Argentina, Brasil, Chile: 6.00 a. m. del 15 de octubre

España: 11.00 a. m. del 15 de octubre.

¿Dónde ver el concierto de BTS en Busan?

BTS 'Yet to Come' en Busan se transmitirá gratis en todo el mundo.

Anteriormente, informamos que el concierto de BTS en Busan se podrá ver de forma gratuita. Como tendremos un live streaming oficial de “Yet to come in Busan”, los ARMYs no tendrán que entrar a links no oficiales para ver a los Bangtan Boys en vivo.

Se sabe que Naver y Weverse son dos de las tres plataformas autorizadas para transmitir el concierto. De igual forma, Zeptero también transmitirá el concierto de Bangtan Sonyeondan, pero únicamente por au app.

Para poder disfrutar del concierto en Weverse, deberás contar con un usuario en dicho sitio y unirte a la comunidad de BTS. Puedes dirigirte al siguiente ENLACE para ver a BTS en “Yet to come in Busan” por la web de Weverse. Descargar Weverse para Android, o descargar Weverse para iOS.

La duración del concierto de BTS 'Yet to Come' en Busan será aproximadamente de una hora y media. Será un repaso por la historia musical conjunta del grupo de K-Pop BTS y con el detalle de presentar las canciones más famosas del grupo a nivel mundial.

Puedes esperar escuchar canciones como “Dynamite”, “Idol” y “Butter”. El concierto de BTS en Busan será al aire libre con dos grandes divisiones: la primera con asientos y la segunda sin ellos.

Más de 3 mil invitados fueron asignados en la primera zona. Estas pertenecen a las figuras claves locales y del extranjero que fueron invitadas en calidad de VIP junto a sus respectivos familiares.

El resto de boletos para BTS 'Yet to Come' en Busan quedaron en manos de ARMYs y público en general gracias a un sorteo realizado desde la página web oficial del concierto. Si eres de México, recuerda no perderte el concierto este 15 de octubre a las 4 AM.

