Hollywood + K-pop: Nichkhun de 2PM tendrá papel principal en película

¡Hollywood llama! Nichkhun conocido en el mundo del K-Pop por ser integrante de la exitosa boy band 2PM ha sido elegido para el papel principal de una película titulada Hong Kong Love Story.

De acuerdo a la información que circula sobre este casting, la película se trata de una comedia romántica que será dirigida por Keoni Waxman y pondrá a Nichkhun de 2PM en una faceta diferente a lo que ha mostrado en el K-Pop actuando al lado de interpretes conocidos como la polaca Dominika Kachlik, Byron Mann de Wu Assassins y Little Fires Everywhere y el famoso actor de Hong Kong, Kenneth Tsang.

¡Hollywood llama! La película pone a Nichkhun al lado de reconocidos actores, dándole una oportunidad de mostrar su talento fuera del mundo del K-Pop.

La agencia que representa a Nichkhun como actor y estrella del K-Pop confirmó que participará en la producción de Hollywood además de revelar parte de la historia que veremos en la película Hong Kong Love Story.

Más allá del K-Pop, el debut en Hollywood de Nichkhun

La historia de la película girará en torno a los personajes interpretados por Mann y Nichkhun quienes son descendientes de una familia adinerada y llegan a Hong Kong en busca del significado del amor y la amistad la cual será puesta a prueba cuando una modelo polaca, interpretada por Kachlik, cruce en sus caminos.

Esta no es la primera vez que Nichkhun de 2PM prueba suerte más allá del K-Pop y logra estar en la cima ya que apareció anteriormente en la película “Brother of the Year” del 2018 la cual se volvió el segundo film más taquillero de Tailandia ese año.

En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera de Nichkhun en la pantalla grande así como cualquier otro fichaje de Hollywood del talento que existe en el mundo del K-Pop para mantenerte informado.