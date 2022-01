¿Heechul de Super Junior se casará en 2022?

En el episodio que se emitió el 23 de enero, todos los integrantes de My Little Old Boy de SBS se reunieron para celebrar el nuevo año 2022. En este día, el comediante Kim Joon Ho explicó: "Obtuve permiso para que podamos seguir apareciendo en 'My Little Old Boy' incluso si tenemos novias o incluso si nos casamos".

Luego, Tak Jae Hoon bromeó: "Entonces deberíamos revelar a todas (nuestras novias) ahora", luego Kim Jong Min gritó "¡Cariño!". Heechul de Super Junior agregó a la broma y proclamó:

"Entonces todos deberíamos traerlas aquí la próxima semana. Tendremos un evento de reunión con todas nuestras compañeras", comentó Heechul del grupo de K-Pop masuclino Super Junior haciendo que todos se rieran a carcajadas.

Heechul de Super Junior habla de casarse

Quizás no en 2022, pero Kim Hee-chul sí podría casrse en 2023. Después de todo, en el programa todos los miembros elogiaron a Heechul, diciendo que es el más joven de 40 años y afirmó que incluso podría ganar un concurso para el hombre más joven. Sin embargo, Heechul respondió:

"Se siente muy diferente cuando tengo 39 y cuando tengo 40 y mis padres quieren que me gradúe con honores de 'My Little Old Boy'. Pero nunca me sentí feliz en ninguna graduación, incluso cuando asistía a la escuela".

Heechul continuó afirmando: "Después de que COVID termine este año, los invitaré a todos a mi boda a principios del próximo año" y sorprendió a todos. Los miembros protestaron: "¿Cómo es eso posible?" y "¿De verdad vas a casarte el año que viene?"

Incluso la madre de Heechul parecía estar sorprendida por la declaración de su hijo. Heechul continuó diciendo: "Ese es mi plan", y también continuó sorprendiendo a los espectadores. Puedes ver el programa de variedades My Little Old Boy de SBS desde Rakuten Viki.

¿Por qué Heechul y Momo terminaron?

Foto: Heechul y Momo de TWICE

Heechul de Super Junior y Momo de TWICE terminan su relación tras año y medio de noviazgo. Aunque las agencias de los idols no dieron detalles de su ruptura y aclararon que es “la vida privada del artista”, una fuente anónima confesó que las estrellas de K-Pop se separaron porque sus horarios de trabajo no les dejaban pasar mucho tiempo juntos.

