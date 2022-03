Habrá coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage

Cinépolis anunció que habrá coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage, el cual se transmitirá en la pantalla grande de las salas de cine en México.

Fue por medio de sus redes sociales que Cinépolis dio a conocer que tendrá a la venta varios coleccionables, de los que todavía no se conoce del todo que son, pero el ARMY ha apostado a que se trata de un combo especial con palomitas, refresco y otros alimentos.

Así anunció Cinépolis que habrá coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage: “Lo que te quiero decir Army, además de que TKM????, es que mi amigo @MasQueCineLatam traerá en vivo a mis salas Permission to Dance ???? y la preventa inicia este 22 de febrero. #Dance_in_cinemas”.

Habrá coleccionables para BTS

¿Qué ofrecerá Cinépolis?

Es un hecho, habrá coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage, al parecer serán cuatro conmemorativos del inolvidable concierto de este 12 de marzo, en un segundo tuit Cinépolis dio a conocer las fechas para poder adquirir cada uno.

La publicación fue acompañada con una imagen en la que se observan las siluetas de los coleccionables.

Coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage

No se sabe qué es cada uno de los coleccionables para el concierto del BTS.

Aunque no se reveló de qué se tratan los coleccionables para BTS Permission To Dance On Stage, sí se han mostrado siluetas y las fechas, donde el primero en darse a conocer será el 8 de marzo a las 12:00 PM y el segundo al siguiente día en el mismo horario, ambos en la cuenta de Twitter Más que cine latam.

Para los últimos dos serán el 10 y 11 de marzo a las 12:00 PM en la cuenta de Cinépolis.

“Ay, perdón me entretuve bailando Butter???? La noticia es que habrán 4 conmemorativos del inolvidable concierto de este 12 de marzo. Se revelarán los detalles de cada conmemorativo y cómo adquirirlos en las fechas indicadas a través de nuestras cuentas de Twitter. #1DAY4EVER”, Cinepolis.

Por ahora el ARMY sospecha que se tratan de unos boletos edición especial, un combo de alimentos, merch de BTS y stands para tomarse fotos. Y como se recordará en La Verdad Noticias, hace unos días salieron a la venta los boletos para la transmisión del concierto los cuales se acabaron en horas e incluso el ARMY colapsó la página y app de Cinépolis con tal de conseguir sus entradas.

