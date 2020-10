Goo Hara: ROBARON la caja fuerte de la fallecida estrella del K-Pop ¡OMG!/Foto: Sputnik Mundo

Durante un robo en enero, hurtaron una caja fuerte de la casa de la fallecida estrella Goo Hara. El 12 de octubre, Dispatch informó sobre el robo y publicó imágenes de CCTV de un culpable no identificado trepando por la pared de la casa de Goo Hara. El medio indicó que parecía haber uno o dos intrusos que posiblemente podrían conocerla.

El conocido de Goo Hara, “K”, dijo: “Me di cuenta de que la caja fuerte había desaparecido en abril. Revisé las imágenes de CCTV junto con su hermano Goo Ho In y vi que había un clip en el que la lente había sido cubierta con hojas. Creo que fue un intento de ocultar su identidad".

"K" también notó que habían cambiado la contraseña de la casa después del fallecimiento de Goo Hara. "Goo Ho In y yo somos los únicos que conocemos la contraseña", dijeron. "La persona pareció presionar las teclas de la contraseña anterior".

Un video publicado muestra al culpable escalando cuidadosamente la pared exterior de la casa, mientras que en otro video el culpable se arrastra por el césped fuera de la casa e intenta abrir la puerta principal.

Cuando la puerta no se abre, el culpable se asoma al interior de la casa antes de regresar en dirección a la pared.

Después de comparar la altura del culpable con las estructuras circundantes, se estima que su altura es de alrededor de 175 centímetros (5 pies 9 pulgadas). Un analista ha dicho que el culpable en ambos videos parece ser la misma persona.

El ladrón pudo ser un conocido de Goo Hara

En función de factores como la forma en que el agresor trepó por la pared, cómo parecía saber la contraseña de la casa anterior y cómo conocían la ubicación exacta de la caja fuerte, "K" y Goo Ho In creen que el robo fue cometido por alguien que conocía a Goo Hara personalmente.

Goo Ho In comentó: “Esta es una persona que conoce bien el diseño de la casa. Alguien que venga a la casa por primera vez no sabría cosas como que la puerta conectada no está cerrada".

La cantante y actriz surcoreana falleció en noviembre de 2019. La muerte de la estrella fue un duro golpe para los fanáticos/Foto: E! Online

Además, “K” dijo: “La puerta del vestidor [en el que se encuentra la caja fuerte] no está cerrada. Este es el trabajo de alguien que conoce este hecho".

El abogado de Goo Ho In explicó: “Aunque el caso fue denunciado a la policía en mayo, el avance de la investigación está estancado debido a la falta de información sobre el sospechoso. Además, el contenido de la caja fuerte también se desconoce".

También te puede interesar: KPop: Revelan las últimas palabras de Goo Hara antes de su muerte

El abogado también señaló que las pistas de informantes serían cruciales para el progreso de la investigación. ¿Crees que alguno de los amigos o familiares de la desaparecida estrella del k-pop fue quien cometió el crimen?