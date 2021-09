Gong Yoo y Park Hyun Sik regresan al mundo de los dramas coreanos

Los fanáticos de los dramas coreanos están emocionados con el regreso de los actores Gong Yoo (Gong Ji Chul) y Park Hyun Sik. Todavía quedan doramas programados para la segunda mitad de 2021 y ambos famosos están ganando atención por sus nuevos proyectos en la pantalla chica.

El propio "Goblin" hará que su tan esperado K-Drama regrese muy pronto. Ya que después de casi 5 años de sequía de dramas de Gong Ji Chul, los fanáticos podrán presenciar el regreso del actor de 42 años con la serie original de Netflix "The Silent Sea".

El actor de “Tren a Busan” interpretará el papel de Han Yoon Jae, que es un soldado de una agencia espacial. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de su regreso a los K-Dramas y recuerda que recientemente hizo un cameo en el episodio 1 del drama coreano Squid Game (El juego del calamar) de Netflix.

¿Cuáles son los doramas de Gong Yoo?

Doramas populares de Gong Ji Chul

Los doramas más famosos del actor suroreano Gong Yoo son Goblin (tvN, 2016-2017), Coffee Prince (MBC, 2007) y Hello My Teacher (SBS, 2005). Su nuevo K-Drama es The Sea of Silence (Netflix, 2020) y su personaje Han Yoon Jae debe viajar a la luna para recuperar una muestra misteriosa de una estación de investigación abandonada.

Junto al actor de la película “Seo Bok” se encuentran los actores Bae Doo Na, Lee Joon, Heo Sung Tae, Lee Moo Saeng y Jung Soon Won. The Silent Sea se estrenará en Netflix en la segunda mitad de 2021. "Goblin" también es considerado uno de los K-Dramas necesarios para los nuevos fanáticos.

¿Qué hace Park Hyung Sik?

Park Hyun Sik cautivó a sus fans en "Strong Woman Do Bong Soon"

Park Hyung Sik es un famoso actor de 29 años y que fue dado de baja oficialmente del ejército surcoreano el 4 de enero de 2021. Desde entonces, todos los ojos están puestos en el regreso de la estrella de Strong Woman Do Bong Soon (JTBC, 2017) a la pantalla chica.

¡Buenas noticias para los fans! Ya que el actor de "Suits" hará su regreso al K-Drama con Happiness (tvN, 2021) en la segunda mitad del año. Han Hyo Joo y Jo Woo Jin son los protagonistas, mientras que Hyung Sik es elegido para interpretar el papel de Jung Yi Hyun, que es un detective de crímenes violentos.

Se informó que el dorama será de acción y suspenso ambientado en una época en la que "las enfermedades infecciosas se han convertido en la nueva normalidad". Además de protagonizar "Happiness" de tvN, Park Hyung Sik también protagonizará el drama Youth, Climb the Barrier (tvN).

Si te emociona el regreso de Gong Yoo y Park Hyun Sik a los K-Dramas, te recomendamos leer nuestro artículo sobre otros famosos actores que triunfaron tras regresar de su servicio militar. ¡Lee Min Ho y Kim So Hyun son algunos de la lista!

