Gong Yoo, Yoon Eun Hye y el elenco de Coffee Prince se reúnen en la cafetería

Los fanáticos de los dramas coreanos siempre tienen ese clásico al que vuelven de vez en cuando, ya que es su favorito personal y probablemente lo que los llevó a comenzar a ver K-dramas en primer lugar.

Desde Boys Over Flowers y Secret Garden hasta Descendants of the Sun y What's Wrong with Secretary Kim, la lista es realmente interminable.

Uno de esos clásicos de culto es Coffee Prince, que se lanzó en 2007 y se convirtió en un éxito instantáneo gracias a su historia anterior a su tiempo.

El drama fue protagonizado por Yoon Eun-hye, Gong Yoo, Lee Sun-gyun y Chae Jung-an en los papeles principales.

Nuevo teaser del próximo documental de Coffee Prince

La historia de Coffee Prince se centra en Go Eun-chan (Eun-hye), una mujer que se vestía como una marimacho y finge ser un hombre para trabajar en Coffee Prince, una cafetería propiedad de Choi Han-kyul (Yoo).

Es su romance floreciente lo que es lo más destacado de la serie. Mientras que Sun-gyun interpreta al primo de Han-kyul, Choi Han-sung, Jung-an interpreta al primer amor de Han-kyul y la ex novia de Han-sung.

Ahora, algunas noticias asombrosas para los fanáticos de Coffee Prince; finalmente tenemos el primer adelanto de la reunión del elenco para el próximo documental de MBC sobre el amado drama.

En el teaser, vemos a Yoo, Eun-hye, Sun-gyun, Jung-an, Kim Jae-wook, quien interpretó al rompecorazones del chef de gofres Noh Sun-ki y a Kim Dong-wook, quien interpretó al irascible camarero de Coffee Prince, Jin. Ha-rim, vuelve a visitar la icónica cafetería de su programa con sonrisas brillantes y nostálgicas.

Sin revelar nada a los espectadores, vemos al elenco con una sorpresa impactante cuando se les muestra algo. Además, veremos a los actores recordar a Coffee Prince desde una perspectiva de 2020.

Mira el nuevo teaser del próximo documental de Coffee Prince a continuación: