Gong Hyo Jin confirmó estar en una relación con el cantante Kevin Oh

Se confirma que la actriz surcoreana Gong Hyo Jin está saliendo con el cantante Kevin Oh, quien es diez años menor que ella. Según los informes, la actriz de 41 años también atrapó el ramo en la boda de Hyun Bin y Son Ye Jin el 31 de marzo.

Según el tabloide coreano Soompi, en respuesta a los informes, la agencia de Gong Hyo Jin, Management SOOP, declaró: “Es cierto que ella está en una relación con Kevin Oh”. Con respecto al matrimonio, la agencia aclaró: “Es difícil decirlo todavía. Compartiremos otro anuncio si hay buenas noticias en el futuro”.

Gong Hyo Jin en Instagram

Si bien la noticia de que los dos estaban saliendo nunca se hizo pública, en marzo de 2020, Gong Hyo Jin compartió una publicación en su Instagram personal de ella escuchando una de las canciones de Kevin Oh.

“¿Qué voy a hacer con esta canción? Cuando la escucho bajo la luz de la luna, mi corazón está tan…”, escribió en el pie de foto. Gong Hyo Jin es conocido por muchos dramas coreanos exitosos que incluyen The Greatest Love, It's Okay, That's Love, The Producers, When the Camellia Blooms y más.

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que la boda de Hyun Bin y Son Ye Jin tuvo la presencia de estrellas Hallyu. Esta pareja confirmó su noviazgo el año pasado y finalmente decidieron casarse el 31 de marzo de 2022.

Próximamente Lee Min Ho protagonizará un nuevo K-Drama junto a Gong Hyo Jin. El cantante coreano-estadounidense Kevin Oh se hizo famoso al ganar la temporada 7 de Superstar K en 2015. El cantante de 31 años también llegó a las semifinales de Superband.

