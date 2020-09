Girl Power: La increíble amistad entre Blackpink y Red Velvet

Apoyamos a BLACKPINK y Red Velvet por igual por muchas, muchas razones. Pero en el corazón hay una cosa importante: Su amistad.

Su amistad no es común, ellas no van de compras juntas ni conversan tomando un café y se toman selfies.

Su amistad es especial, en esta aprecian el corto período de tiempo que pueden compartir dentro y fuera de la cámara para ponerse al día y compartir abrazos gigantes y algunas risas dados sus horarios ocupados e impredecibles como idols.

Las amamos aún más por mostrar un vínculo que es más que la narrativa de estar en dos grupos de K-pop diferentes, uno que es más que los registros de YouTube y los premios Daesang.

En serio, guarda tu energía para enfrentarlos entre sí porque no importa en qué drama los pongas, su amistad no va a ninguna parte. Aquí está el fin de todas las guerras de fandom que nos trajo BlackVelvet:

1. Puede que no tengan fotos juntas para publicar en las redes sociales, pero esa no es una excusa para que Jisoo no comente en broma sobre la de Seulgi. ¡Cuidado con tu cabeza, esta interacción es demasiado linda y preciosa!

OMGGG



seulgi's caption: "mind your head!"



jisoo's comment: "i already hit my forehead��"



seulgi's reply: "nooo...our foreheads are preciousㅠㅠ��"



������ pic.twitter.com/4SWGHj9hNd — chelsea (@y0ngk0ng) August 6, 2019

2. BLACKPINK interrumpiendo Vlive de Red Velvet para animarlos es otra señal de que su amistad está en otro nivel. Pueden ir a tener una transmisión en vivo de BlackVelvet, no nos quejamos.

[VID] - 170709 -#BLACKPINK saludando a RED VELVET durante su Vlive

Jisoo:"Red Flavor Fighting!"

BP:"annyeonghaseyo"

cr: seurrene pic.twitter.com/w00BxYMbLp — BLACKPINK Venezuela�� (@BLACKPINKVZLA_) July 9, 2017

3. El hecho de que Joy y Rosé se escuchen y se entiendan es prueba suficiente de que están hechos el uno para el otro. ¡Habla sobre subir el listón de los objetivos de BFF!.

4. Son tan estrechos que Lisa incluso tiene memorizada la coreografía de "Red Flavor". ¿Bailarina talentosa o kween solidaria? Creemos que todos podemos estar de acuerdo en que ella es ambas cosas.

Lisa dancing to Red Velvet's Red Flavor

5. Aparentemente, RV también bailó una vez "As If It's Your Last", y ahora su amistad tiene más sentido. ¡Ambos son artistas increíbles donde sea y cuando sea!.

Es costumbre que los grupos de fans se peleen por sus artistas pero estos dos grupos de K-Pop han dejado claro que son muy unidas y tienen una amistad muy fuerte que nada podrá romper. Esto sin duda alguna deja una gran lección a muchos fandoms sobre que no hay necesidad de pelear ni de tener competencia tóxica.

¿Qué opinas de ambas bandas?