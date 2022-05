GOT7 comeback 2022: Todo sobre el nuevo logo y redes sociales oficiales

Después de anunciar su regreso en mayo, GOT7 ahora ha compartido oficialmente nuevas cuentas de redes sociales. La fecha de su regreso aún no se ha revelado. Este será su primer comeback musical después de separarse de su compañía original, JYP Entertainment.

El septeto de K-Pop GOT7 también reveló el nuevo logotipo que "simboliza una estrella inspirada en un heptágono que toma la forma de G, lo que implica su unión". Los miembros compartieron las cuentas oficiales a través de sus cuentas individuales, dejando a los fanáticos emocionados.

Nuevo logo del grupo GOT7

El nuevo identificador oficial de Instagram de GOT7 ha registrado casi 760 mil seguidores y está esperando verificación en el momento de la presentación. No obstante, la fiebre verde en las redes sociales es imperdible.

Sin embargo, aún no está claro si el grupo estará representado por la nueva gerencia o si sus agencias individuales lo promoverán. El nuevo equipo también se ha hecho cargo de la cuenta oficial de YouTube del grupo.

¿Por qué GOT7 se separó?

"GOT7 Is Our Name" está conformado por siete miembros

El grupo GOT7 se separó de su compañía de siete años JYP Entertainment en 2021 para enfocarse en sus proyectos individuales. Los rumores de su regreso estuvieron dando vueltas por un tiempo, pero el anuncio oficial definitivamente dejó a todos sorprendidos.

Los miembros, Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam y Yugyeom, en particular, hicieron un trabajo en solitario que fue amado por los fans. Sin embargo, los fanáticos se preguntaron si el grupo se disolvió después de la expiración de sus contratos.

La Verdad Noticias te comparte que GOT7 regresaría con nueva música como grupo completo este 2022. Para aquellos que no lo saben, GOT7 hizo su debut en 2014 y lanzó su EP debut "Got it?". Conocidos por sus presentaciones en vivo, GOT7 lanzó por última vez "Breath of Love: Last Piece" el 30 de noviembre de 2020, antes de separarse.

