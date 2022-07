G-Dragon lanza cover de Can't Help Falling in Love de Elvis Presley

Después de semanas de especulaciones, G-Dragon ha lanzado oficialmente su versión de la canción de Elvis Presley, " Can't Help Falling in Love ". A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

G-Dragon lanzó la canción en su canal de YouTube el domingo 18 de julio. Como era de esperar, muchos recibieron muy bien la canción, elogiando y felicitando al miembro de Big Bang por su nuevo lanzamiento.

Recordemos que G-Dragon finalizó su servicio militar en octubre de 2019, mientras que el grupo de K-Pop Big Bang hizo su esperado comeback en abril de 2022 con el video musical de su sencillo "Still Life".

Teaser canción de Elvis Presley por G-Dragon

Su video musical del cover de Presley es el único clip que se puede ver en su canal de YouTube. Al momento de escribir este artículo, ya tiene más de 350,000 visitas y más de 8,450 comentarios que crecen continuamente.

El clip de dos minutos y 30 segundos comenzó con un piano suave con una versión de balada de la pista. Luego sorprendió a los oyentes cuando la melodía cambió a mitad de la canción.

De una canción de amor clásica, G-Dragon la convirtió en una frenética balada de rock que solo él podía hacer. También compartió el video musical en Instagram y lo subtituló: “'ELVIS': No puedo evitar enamorarme #TCB. Presentado por mí y @bazluhrmann @elvismovie”, junto con el enlace de YouTube.

Te puede interesar: G Dragon termina pronto su servicio militar y las FANS enloquecen

Antes de que la estrella del K-Pop lanzara oficialmente el video musical de "Can't Help Falling in Love", estaba lanzando pistas y adelantos de este nuevo proyecto en colaboración con el director de la película biográfica de Elvis, Baz Luhrmann.

Lanzó un clip de 47 segundos con las imágenes del difunto Rey del Rock 'n' Roll, mientras que su voz suave y sus instrumentos de piano se podían escuchar de fondo. “GD + EP + BL = TCB”, decía el pie de foto. Finalmente, te recordamos que G-Dragon es considerado el rey del K-Pop.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!