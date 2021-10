“Friends” de BTS Jimin se suma a la película Eternals de Marvel

Friends es una canción producida, escrita y compuesta por Park Jim-in e interpretada por Jimin y Kim Taehyung de BTS. Recientemente, ha llamado mucho la atención después de que se confirmara como un OST para la película épica estadounidense de superhéroes Eternals de Marvel.

Si bien los fanáticos ARMY reaccionaron con júbilo a esta noticia, el crítico de Rotten Tomatoes, miembro de la asociación cinematográfica de Austin Texas y fan de Bangtan Sonyeondan, Kate Espooky, confirmó que Little Prince tenía todos los créditos por la canción en la película.

En una serie de tweets, Kate Espooky, que vio la película, reveló esta información y agregó que una gran parte de la canción se reproduciría a lo largo de una escena, convirtiendo a Park Ji-min en el primer ídolo coreano en aparecer en los créditos de una película de gran éxito de Hollywood con una canción.

¿Qué significa la canción Friends de BTS?

La canción Friends de BTS muestra la amistad de Ji-min y Kim Taehyung a lo largo de los años. Juntos, los dos miembros de BTS hacen referencia a su pasado, bromas internas y afirman que son almas gemelas con la letra de la canción. Anteriormente, Lizzo improvisó una adorable canción sobre Jimin y V de BTS.

Acerca de Friends en Eternals de Marvel

Antes de esta revelación, el 23 de octubre, se agregó "Friends" a la lista de reproducción Eternals Spotify de Marvel Music. Los fanáticos que vieron esto expresaron un gran orgullo en su ídolo, y señalaron que esto le daría a la canción una audiencia más amplia y nueva.

A raíz de estas maravillosas noticias, La Verdad Noticias te comparte que "Friends" también se convirtió en la primera producción de Jimin en lograr una Certificación RIAJ Silver en Japón el día 24 después de haber obtenido más de 30 millones de transmisiones acumuladas.

En marzo de 2020 debutó en el puesto #56 en el Billboard Japan Hot 100 como el lado B más alto en las listas del álbum Map Of The Soul: 7, ocupó el segundo lugar en general después de 'ON' en la lista Line Music Hot 100, así como en el puesto 36 en la lista de canciones en streaming.

Park Ji-min y Kim Taehyung en el escenario

En Spotify, la canción Friends de Jimin ha superado los 126 millones de reproducciones, siendo la canción unitaria más reproducida del álbum Map Of The Soul: 7. Este logro se suma a su Canción del año, la décima nominación de Gaon Chart, un logro que tiene junto con Filter.

