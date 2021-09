Frases inspiradoras de BTS que te harán sentir tan bien

Resulta que nuestros ídolos de BTS nos han estado dando consejos realmente fenomenales sobre el amor, la vida y la felicidad todo este tiempo (cuando no están ocupados haciendo bops), y nos tomamos un segundo para redondear sus mejores y más edificantes frases inspiradoras.

Escríbalos en su espejo, envíelos a sus amigos, grítelos en voz alta a sus compañeros de trabajo, lo que sea que funcione. Honestamente, incluso la persona más cínica del mundo encontrará significado en algunas de estas citas de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ¡así que disfruten!

Frases inspiradoras de JIN de BTS

JIN de BTS

"Tu presencia puede dar felicidad. Espero que lo recuerdes".

"Trabajaste duro, sigue haciendo tu mejor esfuerzo".

"Si alguno de ustedes se siente perdido ante la incertidumbre o la presión de empezar de nuevo, no se apresure. Respire hondo. Puede que descubra que cualquier momento puede convertirse en una oportunidad".

"Si todos reunimos nuestra vergüenza, se convertirá en confianza".

"Los que siguen intentándolo sin darse por vencidos son los que tienen éxito".

Frases inspiradoras de SUGA de BTS

SUGA de BTS

"La vida es dura y las cosas no siempre salen bien, pero debemos ser valientes y seguir con nuestras vidas".

"Por favor, no tengas miedo, no te preocupes. El final y el principio, el principio y el final están conectados".

“Realmente quiero decir que todos en el mundo están solos y todos están tristes, y si sabemos que todos están sufriendo y solos, espero que podamos crear un entorno en el que podamos pedir ayuda y decir que las cosas son difíciles cuando eres duro, y decimos que extrañamos a alguien cuando lo extrañamos ".

"Nadie más puede hacerse responsable de ti".

Frases inspiradoras de J-HOP de BTS

J-HOP de BTS

“Cuando las cosas se pongan difíciles, ¡mira a las personas que te aman! Obtendrás energía de ellos ".

“Recuerda: eres el líder de tu propia vida y recítalo una y otra vez. 'Puedo hacerlo. Lo tienes. Puedo hacerlo bien. Puedo hacerlo mejor que nadie '".

"Siento que vivo con un sentido de misión. En lugar de pensar, '¡Tiene que ser perfecto!' Hago lo que tengo que hacer, asegurándome de recordar las cosas realmente importantes y fundamentales y confío en que los resultados seguirán ".

Frases inspiradoras de RM de BTS

RM de BTS

"Quiero escuchar tu voz ... No importa quién eres, de dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género: habla tú mismo".

"Puede que nos estemos viendo a través de una cámara en esta pequeña pantalla, pero sé que su futuro florecerá en algo mucho más grande y magnífico".

"Mis canciones me han convertido en alguien que observa constantemente a la sociedad y quiere ser una persona que pueda tener [un] mejor impacto positivo en otras personas".

"Dijimos que no tienes que soñar, pero vivir una vida sin sueños o esperanzas sería bastante oscuro, ¿no es así?"

Frases inspiradoras de JIMIN de BTS

JIMIN de BTS

"Una vez que su corazón se mueva, se convertirá en algo mejor y positivo".

"El silencio es oro. No pierdas el tiempo".

"Espero que nunca te rindas. Recuerda que hay una persona aquí en Corea, en la ciudad de Seúl, que te entiende".

"Todos estamos en diferentes partes del mundo, en diferentes entornos y circunstancias, pero en este momento espero que todos podamos darnos una cálida palmada en la espalda y decir: 'Está bien'".

Frases inspiradoras de V de BTS

V de BTS

"Te insto a que escuches a tu corazón. Las cosas pueden parecer un poco difíciles en este momento, pero en algún lugar, la suerte y la oportunidad te están esperando. Yo creo eso".

"Eres demasiado joven para dejar que el mundo te rompa".

"Cuando las cosas se pongan difíciles, deténgase un momento, mire hacia atrás y vea qué tan lejos ha llegado. No olvide lo gratificante que es. Eres la flor más hermosa, más que nadie en este mundo ".

"No te quedes atrapado en el sueño de otra persona".

Frases inspiradoras de JUNGKOOK de BTS

JUNGKOOK de BTS

"Me di cuenta de que debería pensarlo dos veces antes de hacer cualquier cosa y no olvidar dónde estoy, sin importar en qué situación me encuentre".

"No pierdas a las personas que están a tu lado debido a tus errores y agravios. Y vive [tu vida] al máximo".

"Sin ira o tristeza, no podrás sentir la verdadera felicidad".

En ese sentido, seguiré adelante y pondré un estado de OOO en Slack para poder repetirme algunos de estos mientras lloro en la ducha.

