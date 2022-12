Frases de BTS para ARMY que te derretirán el corazón

Las fans de BTS no solo siguen a la banda de K-Pop por ser los coreanos más guapos o por sus increíbles canciones y coreografías. El grupo de fanáticas oficial llamado ARMY también está encantado con ellos por su interior.

Esto se ve reflejado en varias frases que los siete integrantes de BTS (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook) les han dedicado a sus admiradoras para agradecerles por su gran apoyo.

Pero eso no es todo, también han dedicado frases a la juventud en general sobre el amor propio, pues desean que todos puedan ser felices, por eso les dedican estos inspiradores mensajes.

Frases de BTS para ARMY de amor propio

BTS y todo el concepto de la banda es el apoyo a los jóvenes, para que puedan superar sus miedos y seguir sus sueños. Una parte importante para eso es que puedan tener amor propio y así puedan enfrentar las adversidades.

“Recuerda, eres el líder de tu propia vida, y cántalo una y otra vez”.

“He llegado a amarme por lo que soy, por lo que era y por lo que espero llegar a ser”.

“Aquellos que siguen intentando sin darse por vencidos son los que triunfan”.

“Cuando las cosas se pongan difíciles, ¡mira a las personas que te aman! Obtendrás energía de ellos”.

“Te arrepentirás algún día si no haces lo mejor ahora. No creas que es demasiado tarde, pero sigue trabajando en ello. Toma tiempo, pero no hay nada que empeore debido a la práctica”.

¿Cuál es la mejor frase de BTS?

Es difícil elegir una única frase que haya dicho la banda de BTS como la mejor, sin embargo, aquí te dejamos una de las más inspiradoras de los idol:

“Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces gatea. Incluso si tienes que gatear, ¡prepárate!”.

