Fotos de Lee Jong Suk y YoonA en la lectura del guión de Big Mouth

Lee Jong Suk regresa oficialmente a las pantallas de televisión. MBC compartió fotos de su sesión oficial de lectura de guiones grupales para el próximo drama coreano Big Mouth. A criticón, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

El miembro del elenco Lee Jong-suk, quien está listo para regresar a los K-Dramas, estuvo presente en la lectura del guión. YoonA de SNSD, Kim Joo-heon, Ok Ja-yeon, Yang Kyung-won y Kwak Dong-yeon también estuvieron presentes en la lectura del guión.

Los creadores de Big Mouth, Jang Young-chul y Jung Kyung-soon, el director Oh Choong-hwan y el guionista Kim Ha-ram también estuvieron presentes para ayudar a los actores. Los fanáticos están emocionados de ver a Lee Jong Suk y YoonA en el nuevo drama coreano Big Mouth.

¿De qué trata el drama coreano Big Mouth?

Big Mouth es un drama oscuro que gira en torno a un abogado de tercera categoría “Park Chang-ho” (Lee Jong Suk) que se encuentra en medio de una gran conspiración de asesinato. Esto lo convierte en un estafador genio de la noche a la mañana conocido como "Big Mouse".

Ahora, para proteger a su familia y seres queridos, debe actuar como denunciante y exponer una gran conspiración entre las clases altas privilegiadas. Big Mouth se estrenará en julio tras la conclusión del drama de viernes y sábado de MBC, Doctor Lawyer.

El programa también se agregó a la lista de dramas de Disney Plus Korea y también estará disponible para transmisión. Recordemos que Disney Plus anuncia 12 nuevos dramas coreanos originales para 2022.

Fotos de Lee Jong Suk y YoonA

Lee Jong-suk, quien marcó su regreso a los K-Dramas con Big Mouth, mostró sus increíbles habilidades de actuación mientras hundía sus dientes sin esfuerzo en el personaje y sus emociones cambiantes.

YoonA de SNSD interpreta a la esposa de Lee Jong-suk en el drama. Es una enfermera llamada Go Mi-ho, quien ha sido bendecida con belleza y una personalidad segura. Cuando acusan falsamente a su esposo de ser un estafador notorio, ella interviene para salvarlo.

Esta es la primera vez que YoonA se empareja con Lee Jong-suk, y los espectadores pueden anticipar una química crepitante entre ellos. Anteriormente vimos a YonnA en el drama Hush de JTBC transmitido de diciembre de 2020 a febrero de 2021.

El hábil actor Kim Joo-heon se transforma en Choi Do-ha, el alcalde de Gucheon. Es ambicioso y realista y no se detendrá por nada. Ok Ja-hyun interpreta el papel de la esposa de Choi Do-ha, Hyun Joo-hee, quien es directora del Hospital Gucheon.

Además, Yang Kyung-won interpreta a Gong Ji-hoon, el director ejecutivo del grupo de medios Geukdong Ilbo. Finalmente, Kwak Dong-yeon interpretará el papel de Jerry, quien está acusado de tres delitos fraudulentos.

Todos los actores hicieron un trabajo fantástico absorbiendo las energías del personaje mientras trabajaban duro en la lectura del guión. A continuación, descubre más detalles del actor Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk en The Witch: Part 2

Antes de su gran regreso a la televisión, Lee Jong-suk está listo para protagonizar The Witch: Part 2. The Other One, la secuela de la película The Witch. Además de la estrella de Big Mouth.

La película está protagonizada por Shin Si-ah, Park Eun-bin, Seo Eun-soo, Jin Goo y Sung Yoo-bin en papeles fundamentales, con Kim Da-mi y Jo Min-soo retomando sus papeles de la anterior entrega de la franquicia.

La película sigue la historia de una joven (interpretada por Shin Si-ah) que escapa de un laboratorio secreto después de ser la única sobreviviente de un accidente que deja el laboratorio en ruinas. Diferentes fuerzas con sus motivos internos intentan perseguir a la chica por sus propios motivos egoístas.

El actor Lee Jong Suk interpreta el papel de Jang, el verdadero poder de un grupo sobrehumano que quiere a la misteriosa chica a toda costa. The Witch: Part 2. The Other One llega a los cines de Corea el 15 de junio.

