Fotos de Jimin y su novia ¿Ya no está soltero?

Park Jimin de BTS no tiene novia oficial pero se le ha relacionado con varias mujeres del espectáculo como Seulgi, Halsey y Seungyeon de KARA. Aquí en La Verdad Noticias exploramos estas conexiones.

¡Advertencia! Este artículo te compartirá las presuntas fotos de Jimin y su novia, así como algunos datos curiosos que lo conectan con estrellas del Hallyu (Ola Coreana). Debes tomar la siguiente información con una pizca de sal.

¿Mochi tiene novia en 2021? La respuesta es no, Jimin de BTS no tiene novia, o al menos no ha compartido ninguna afirmación con su fandom ARMY. El mundo del K-Pop puede tener rumores, escándalos, canciones y más curiosidades que indaguen en la vida personal de los famosos; lo mejor es dejar todo a la imaginación.

Fotos de Jimin y Seulgi

Fotos de Jimin y su novia ¿lo conectan con Seulgi?

Seulgi del grupo de chicas Red Velvet ha sido captada en varias fotografías junto a Jimin. Ambos idols surcoreanos lucen bellos juntos, pero ninguno ha declarado sobre su relación. ARMY puede disfrutar de varias imágenes promocionales con los dos famosos; pero la química en las fotos dice más que mil palabras.

Jimin y Seungyeon de KARA

Jimin y Seungyeon de KARA (Foto: Weekly Idol)

En una entrevista con Weekly Idol en 2018, Seungyeon de Kara dijo que ella y Jimin se conocieron mientras estaban en una gira promocional de Mamma Mia. Ella dijo: “Cuando promocionábamos Mamma Mia, nuestros períodos de promoción coincidían. Me ha llamado la atención desde entonces".

Ciertamente suena como si estuviera enamorada de Jimin. Han Seung-yeon dejó Kara cuando el grupo se disolvió en 2016. Después de eso, se centró en sus carreras como solista y actriz; es mejor conocida por su trabajo en el K-Drama de Netflix Hello, My Twenties.

Jimin y Halsey

"Boy With Love" de BTS y Halsey es conocido a nivel mundial

La cantante Halsey es considerada "la chica de BTS" y todo fue gracias a su exitosa colaboración en el sencillo “Boy with Love”. Durante las giras de Bangatn Sonyeondan, Halsey acompañó al grupo de K-Pop y fue captada en varias imágenes que demuestra su gran relación.

Sin embargo, si te preguntabas si estas son las fotos de Jimin y su novia, debes saber que no hay información que compruebe un romance entre ambos famosos. Aunque Mochi está conectado con varias mujeres del espectáculo, la empresa Big Hit Entertainment tampoco confirmó ninguno de estos rumores de citas hasta ahora.

