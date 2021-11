Fotos de BTS y Lizzo en el concierto de Harry Styles se hacen virales en línea

El 19 de noviembre, hora local, el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan compartió una serie de fotos en Twitter que J-Hope, Jimin, V y Jungkook se tomaron con Lizzo en el concierto "Love On" de Harry Styles en Los Ángeles, que fue en The Forum.

Los cuatro miembros de Bangtan Sonyeondan también compartieron un video de ellos cantando "Falling" durante el concierto en sí. Recientemente, Jungkook de BTS enamoró a ARMY cantando un cover de "Falling" y puedes verlo en el YouTube BANGTANTV.

Fotos de BTS y Lizzo en el concierto

Lizzo retuiteó el tweet de Bangtan Boys, devolviendo el amor y compartió fotos propias que se tomaron con Jimin y Kim Taehyung (V), con el hashtag "VMINZZO". Anteriormente, Lizzo usó una camiseta con la etiqueta "VMIN" durante su versión de "Butter" de Bangtan en Live Lounge de BBC Radio 1.

La Verdad Noticias te recuerda que Lizzo improvisa una adorable canción sobre Jimin y V. El fandom ARMY no se quedó atrás con la celebración de Bangtan Boys en Los Ángeles. Después de todo, la boyband que interpreta “Dynamite” realizará su concierto Permission To Dance On Stage en noviembre.

Acerca de Bangtan Sonyeondan en Los Ángeles 2021

(Foto: HYBE) Bangtan Sonyeondan presentan concierto en Los Ángeles

La boyband Bangtan Sonyeondan está programada para asistir a los American Music Awards 2021 el 21 de noviembre, presentando su remix de "Butter" con Megan Thee Stallion y su colaboración "My Universe" con Coldplay.

También están nominados a tres premios, incluido Artista del Año. El 24 de noviembre, harán una aparición en el estudio en The Late Late Show with James Corden, y son parte de la alineación para la parada de Los Ángeles de la gira iHeartRadio Jingle Ball el 3 de diciembre.

Lo más importante es que el grupo está listo para realizar sus primeros conciertos en persona (tras 2 años de verlos por la pandemia de COVID-19). Estos serán en el SoFi Stadium el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre.

Finalmente, ver que BTS asiste a concierto de Harry Styles es una de las razones por las que no debemos perderlos de vista en redes sociales. ¿Qué pensaste de sus fotos y videos con la rapera Lizzo?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!