Fotos de BTS que muestran la evolución de su estilo

El nombre del grupo de K-Pop BTS, significa la frase coreana Bangtan Sonyeondan que literalmente significa "Boy Scouts a prueba de balas". También conocidos como Bangtan Boys, es un grupo de siete miembros formado por RM, J-Hope, Jin. SUGA, Jimin, V y Jungkook.

Bangtan Sonyeondan debutó bajo el sello discográfico Big Hit Entertainment (ahora Big Hit Music de HYBE) en el año 2013. Desde su comienzo marcaron un cambio en la música popular coreana y en la moda juvenil.

El septeto de K-Pop ha evolucionado su estilo de vestimenta, su música y formas para interactuar con su fandom ARMY. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte 12 fotos de Bangtan Sonyeondan y sus cambios en la moda. Recordamos que puedes seguir a BTS desde su Twitter oficial aquí.

Fotos de BTS con su evolución en la moda

BTS durante su exhibición de 2013 en Ilchi Art Hall en Seúl

Bangtan Sonyeondan usó modas inspiradas en el hip-hop para su debut en 2013.

En junio de 2013, los miembros del grupo V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope hicieron su primera aparición con un look simple pero estilizado. Bagntan se identificó como un grupo de hip-hop al principio de su carrera durante una entrevista de 2014 con K-popped.

Sus atuendos en ese momento consistían principalmente en pantalones cortos holgados, cadenas de oro, pañuelos y otros elementos básicos de la moda hip-hop. En un video de YouTube en junio de 2021, el grupo miró hacia atrás a su actuación de 2013 en Ilchi Art Hall y se rió de cuánto ha cambiado su estilo y presencia en el escenario.

El grupo se volvió punk en 2014 con pantalones y chaquetas de cuero, junto con estampados de calaveras y tibias cruzadas.

Bangtan Boys BTS en su escaparate en Lotte Card Art Center en Seúl

Durante un evento de febrero de 2014 en el Lotte Card Art Center en Seúl, Bangtan Boys se inclinó hacia una estética punk rock al usar chaquetas y pantalones de cuero, camisetas casuales y zapatillas de deporte. RM, J-Hope y Suga acentuaron el look con estampados de calaveras y tibias cruzadas.

Bangtan Sonyeondan visitó KCON con blazers y pantalones preppy en agosto de 2014.

Bangtan Sonyeondan asiste a KCON en Los Ángeles, California

Bangtan Boys usó corbatas y blazers decorativos con pantalones negros y zapatillas de deporte para su aparición en KCON 2014 en Los Ángeles.

El grupo eran los artistas más jóvenes en la alineación de KCON, según Billboard , y "causaron la impresión más fuerte de todos los actos que debutaron en Estados Unidos", informó Los Angeles Times.

En julio de 2014, alrededor de 400 fanáticos acamparon para asistir al primer concierto del grupo en Estados Unidos en West Hollywood, que solo podía acomodar a 200 fanáticos para el evento gratuito, según Billboard.

En 2015, Bangtan Sonyeondan actuó en Corea con cadenas, blazers de cuero y pantalones cortos a juego cuando comenzaron a romper las listas de Estados Unidos.

Bangtan Boys en los Melon Music Awards 2015 en Seúl

El septeto de K-Pop vistió trajes cortos de cuero, cadenas y zapatillas de deporte para los Melon Music Awards 2015 durante la interpretación de su canción "I Need You". Ese año, Bangtan Boys hizo su debut en el Billboard 200, en el puesto 171 con el EP "The Most Beautiful Moment in Life, Part 2".

Bangtan Sonyeondan vistió trajes negros coordinados para los 24th Seoul Music Awards en 2015.

Bangtan Boys en los 24th Seoul Music Awards en el Parque Olímpico

Para los 24th Seoul Music Awards en enero de 2015, Bangtan apareció con trajes, corbatas y pajaritas negros coordinados. Por otra parte, recordemos que V de BTS cumple 26 años y tendrá una histórica sorpresa de radio masiva.

BTS lució un look casual en los American Music Awards 2017 que incluyó jeans rotos, blazers y chaquetas de mezclilla.

Bangtan en Alfombra Roja de los 2019 MAMAs

Bangtan en la la sala de prensa durante los American Music Awards 2017

En 2017, Bangtan Sonyeondan apareció en los American Music Awards con chaquetas de Gucci, algunas de ellas hechas a medida, según Teen Vogue. Bangtan Boys se convirtió en el primer grupo de K-pop en actuar en los American Music Awards ese año.

El septeto de K-Pop bailó con trajes estampados para su debut en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en 2018.

Bangtan "Idol" en en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

El septeto musical debutó con coloridos trajes estampados durante una presentación de su canción "Idol" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en septiembre de 2018. Ese mismo año, BTS se convirtió en el primer grupo pop masculino en colaborar con Dior y usó atuendos de la colección del diseñador Kim Jones antes del otoño de 2019 en su concierto en el Stade de France según Business of Fashion.

En los Mnet Asian Music Awards 2019, cada miembro lució un estilo distintivo.

Bangtan en Alfombra Roja de los 2019 MAMAs

Para los Mnet Asian Music Awards 2019, Bangtan Boys usó la marca francesa de artículos de lujo Celine, según GQ. Ya fuera el clásico combo de blazer y jeans con el que se fueron V y Jin, o accesorios llamativos como el abrigo largo estampado de Jungkook y el sombrero de ala ancha de RM, cada miembro lucía su propio estilo único.

BTS usó estilos retro con etiquetas de diseñador para una presentación de su sencillo "Dynamite" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en 2020.

Bangtan "Dynamite" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

El septeto de K-Pop lució una moda de inspiración retro en el video musical de su sencillo de 2020 "Dynamite".

El sitio de fans de K-pop y K-Drama InkiStyle compiló una lista de todas las marcas usadas por Bangtan Boys para su presentación de octubre de 2020 en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Los miembros del grupo vestían de Gucci, Ralph Lauren, Celine y Vivienne Westwood, según el medio.

BTS incorpora la cultura coreana en su moda

Los idols rindieron homenaje a la ropa tradicional coreana en los American Music Awards 2021 cuando vistieron trajes que recuerdan a los hanboks, según Vogue. Los trajes incluían una corbata a la cintura similar a la forma en que se atan las cintas en los hanboks.

Medios como The New York Times y Vulture le dan crédito a Bangtan Sonyeondan por ampliar el alcance de la cultura coreana en todo el mundo. En 2021, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae, nombró a Bangtan Boys como enviados especiales y acompañó al presidente Moon Jae a la asamblea de la ONU.

BTS actuó en los American Music Awards 2021 con trajes hechos a medida por la empresa de sastrería coreana Tailorable.

Bangtan Sonyeondan en los American Music Awards 2021

BTS adoptó un esquema de color amarillo apagado para sus trajes de actuación para "Butter" en los American Music Awards en noviembre. El grupo usó trajes a medida de Tailorable , una empresa surcoreana que ofrece ropa hecha a mano en su taller en Seúl, según la cuenta de Instagram de la empresa.

Los trajes fueron especialmente personalizados para adaptarse al tipo de cuerpo y estilo de cada miembro. BTS fue el primer grupo asiático en ganar el premio Artista del año en los American Music Awards 2021. También se llevaron a casa los honores de dúo o grupo pop favorito y canción pop favorita, lo que los convierte en nueve veces ganadores.

BTS colaboró con Virgil Abloh para su colección de ropa masculina Louis Vuitton.

Bangtan Boys vestidos de pies a cabeza con Louis Vuitton

En abril de 2021, Louis Vuitton nombró a BTS como embajadores de la marca según WWD. Tres meses después, el difunto director artístico de Louis Vuitton, Virgil Abloh, lanzó una película de moda derivada dedicada a su colección de ropa masculina otoño / invierno 2021, donde BTS modeló piezas originales diseñadas por Abloh.

Después de que Abloh falleciera de cáncer el 28 de noviembre, el grupo rindió homenaje al diseñador de moda en Twitter. Finalmente, recordamos que BTS donará sus trajes Louis Vuitton en la próxima subasta de ayuda benéfica.

