Foto viral de Lee Jung Jae de El Juego del Calamar junto a Leonardo DiCaprio

Lee Jung Jae de la popular serie El Juego del Calamar está en la luna después de posar con el ícono de Hollywood y ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio. Dicha foto se ha vuelto viral en Internet y La Verdad Noticias te comparte todo a continuación.

La estrella surcoreana Lee Jung-jae se convirtió en un nombre familiar después de protagonizar la serie de Netflix Squid Game. Ahora, el actor recurrió a las redes sociales y dio un vistazo a su momento de fanboy con la leyenda Leonardo DiCaprio.

En la fotografía, Lee y Leo, ambos posan felizmente para la cámara y lucen elegantes con sus trajes de gala. La foto que se ha vuelto viral desde el Instagram oficial de Lee Jung Jae, es de LACMA Art and Film Gala que tuvo lugar el 6 de noviembre en Los Ángeles.

Foto de Lee Jung Jae con Leonardo DiCaprio

Lee Jung Jae de Squid Game junto a Leonardo DiCaprio

Lee Jung Jae abre su cuenta de Instagram tras el éxito de Squid Game y cada semana deleita a sus millones de seguidores con actualizaciones de sus actividades. En esta ocasión, pudimos verlo junto a la estrella de Hollywood y en cuestión de horas, la fotografía se ha vuelto viral con más de 698 mil me gusta.

Las estrellas de Squid Game, Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Lee Byung Hun, caminaron por la alfombra roja del LACMA Art and Film Gala con el director Hwang Dong Hyuk.

¿Cuántos capítulos tiene El juego del Calamar?

La serie surcoreana Squid Game tuvo un total de 9 capítulos en su primera temporada. Recientemente, se confirmó que la serie contaría con una segunda temporada y el director Hwang Dong Hyuk prometió más información en el futuro.

Puedes ver El Juego del Calamar en este enlace a Netflix y seguir a varias de las estrellas del elenco en Instagram. En otras noticias, el actor de K-Drama Lee Min Ho (Boys Over Flowers, The King Eternal Monarch) también estuvo presente en la LACMA Art and Film Gala de 2021.

