Forbes elogia a Jin de BTS por su gran éxito musical "Yours"

Ha pasado solo una semana desde el lanzamiento de la banda sonora en solitario “Yours” creada por Jin de BTS. Sin embargo, ya ha demostrado ser un artista de gran éxito, batiendo muchos récords a pesar de no tener marketing por parte de su agencia.

Forbes, una de las revistas y medios de comunicación más importantes del mundo, publicó varios artículos alabando a la canción Yours como un gran éxito y a Jin como el artista sin precedentes.

Destacaron que Jin hizo récords históricamente significativos en la música, sin la ayuda de su grupo Bangtan Sonyeondan, como un solista influyente. De esta forma, la canción Yours de BTS Jin para el K-Drama Jirisan es un súper éxito.

Acerca de la canción Yours de Jin de BTS

El miembro de BTS, Jin, debutará en el número 2 en la lista de ventas de canciones digitales de esta semana con su sencillo recientemente lanzado "Yours". La melodía se abrirá en el segundo peldaño con poco menos de 13 mil 200 copias vendidas, según la información compartida por MRC Data.

La superestrella del K-Pop viene solo detrás de "Easy on Me" de Adele, que regresará al trono para otro turno en el centro de atención. "Yours" no supera a "Easy on Me" por menos de 1,500 copias.

Con solo 4 días de seguimiento, Jin de BTS se convierte en el cuarto músico surcoreano en solitario en colocar una canción entre los dos primeros en la lista de ventas de canciones digitales. Forbes también informó que Jin se convirtió en el primer solista masculino coreano en ingresar a la lista Billboard Global 200.

Jin de BTS sigue sumando récords con "Yours"

"Cerca de la cima del Billboard Global 200 esta semana, músicos poderosos como Post Malone, Bruno Mars, The Weeknd, Travis Scott y Summer Walker presentan nuevos sencillos, obteniendo instantáneamente victorias notables en el ranking de las canciones más consumidas del mundo”, Forbes continuó:

“Un poco más abajo, un miembro de la banda más grande del planeta en este momento consigue no sólo su primer éxito, sino un éxito que rompe los límites y demuestra que es una superestrella por derecho propio".

Jin hizo el mayor debut en Corea del OST Yours en la plataforma Spotify y se convirtió en el cantante de la OST de Corea éxito más en los Estados Unidos, ya que demostró un rendimiento increíble en la tabla a pesar de tener sólo la mitad de la semana de seguimiento:

# 1 en ventas mundiales de canciones digitales

# 2 en ventas de canciones digitales

# 4 en artistas emergentes

# 12 en Bubbling Under Hot 100

# 67 en Global 200 Excl. Estados Unidos

# 90 en Global 200

# 97 en Artist 100

Jin de BTS tiene el récord de las ventas de debut más altas para una banda sonora coreana en los Estados Unidos, la canción de mayor audiencia de un solista coreano en 2021, empatada con la pista de mayor debut de un solista coreano en la historia.

Jin de BTS alcanza el puesto No. 1 con "Yours"

Se convirtió en la primera banda sonora coreana en la historia en ingresar a la lista Bubbling Under Hot100, el segundo debut más alto de un miembro de BTS en la lista de artistas emergentes, el primer K-solista masculino en ingresar a la lista Global 200 y el Top100 de Global 200 excluyendo a los Estados Unidos.

Forbes mencionó especialmente que estos registros son importantes para Jin como artista fuera de BTS: "La canción se le atribuye sólo a él, y como se lanza tan alto como un corte puede subir en el recuento de solo compra, instantáneamente se convierte en su primer campeón en cualquier ranking de Billboard en Estados Unidos".

Mientras logra todo eso, Jin sigue siendo uno de los miembros del grupo global BTS que aún no ha hecho su debut en solitario, como menciona Forbes. Sin embargo, con el inmenso éxito que Jin tuvo con un OST, es seguro decir que los fans están anticipando su debut en solitario. Anteriormente, informamos que Epiphany de Jin de BTS llega a los 100 millones de vistas.

¿Dónde está BTS ahora 2021?

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, BTS está de visita en los Estados Unidos (Los Ángeles) para su concierto Permission To Dance On Stage. BTS es tendencia mundial por sus fotos en el aeropuerto y los fanáticos ARMY siguen a los idols desde publicaciones en redes sociales. ¿Ya escuchaste Yours de Jin de BTS?

