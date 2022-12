Filtran fotos de Jin de BTS en el ejército, ARMY conoce a su comando

Jin de BTS es el integrante mayor del grupo de K-Pop y desde el pasado 13 de diciembre de 2022, dio inicio a su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sus fans ARMY están tristes de decirle adiós por un tiempo, y ahora se han filtrado las primeras fotos de Worldwide Handsome en el ejército.

Aunque no veremos a Jin durante más de 18 meses, el cantante está contento de servir a su nación. Para esto deberá pausar todos sus proyectos musicales, siendo algo que marcará un antes y después del septeto surcoreano BTS.

Fotos de Jin de BTS en el ejército

Fotos de BTS Jin en el ejército

Jin de BTS en su comando del servicio militar

ARMYs de todo el mundo están atentas a las nuevas fotos de BTS Jin en el ejército surcoreano. En las fotos más recientes, vemos a Worldwide Handsome con el cabello rapado y llevando un abrigo de la marca Fila. Después de todo, el lugar donde estará alistado es conocido como una zona de mucho frío.

Las imágenes también nos muestran a los que serán la familia de Kim Seok-jin durante un año y medio, jóvenes reclutas que sin duda apoyarán al cantante en todo su proceso militar. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más detalles.

Te puede interesar: Jin de BTS sorprende al ARMY en varios programas de TV y YouTube

¿Qué le pasó a Seokjin 2022?

No cabe duda que 2022 será un año memorable para Jin y sus fans ARMY. Durante ese año se tuvo que realizar una cirugía de emergencia en su mano, misma de la que ya se recuperó por completo. Lo anterior fue por un daño parcial de los tendones de la mano enfocados en el dedo índice.

En 2022, Worldwide Handsome lanzó su álbum en solitario The Astronaut, donde colaboró con la banda británica Coldplay. Parte de las promociones incluyeron un video musical y concierto especial de Jin en la gira mundial Music of the Spheres World Tour.

Finalmente, mientras los fans ARMY esperan nuevas fotos de Jin de BTS con las que puedan actualizar noticias del cantante, también lo estarán animando desde cada rincón del mundo, informó el portal Music Mundial.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram