Fanáticas de ARMY huyen de su país, querían ver a BTS

Una impactante noticia se ha viralizado en el mundo del K-Pop, pues la fiebre por BTS no ha cambiado ni un poco, a pesar de que la boyband acaba de entrar en hiatus por el servicio militar de los integrantes.

Las ARMY están muy emocionadas porque el último concierto que hizo BTS antes de su pausa en Busan, Corea del Sur, se podrá ver en los cines de todo el mundo.

Se trata de “BTS yet to come” y cómo te contamos en La Verdad Noticias, esta se estrenará en México desde Cinépolis los próximos del 1 al 5 de febrero. Sin embargo, dos fanáticas de Pakistán intentaron huir para ver a los idols en Corea del Sur.

2 adolescentes escapan de Pakistán para poder ver “BTS yet to come”

Fans de BTS huyen de Pakistán para verlos.

Las dos chicas ARMY que escaparon de Pakistán para poder ver “BTS yet to come” que estrenarán en cines tenían 13 y 14 años. Las adolescentes planearon ir a Corea del Sur, pero no pudieron llegar muy lejos.

Las autoridades revelaron que las encontraron en la ciudad de Lahore, estaban viajando en tren. Ya están en resguardo y las dos serán regresadas a Karachi, Pakistán, su ciudad natal.

Aconsejan a las fanáticas de BTS a no cometer acciones imprudentes y de alto riesgo para su integridad, además que dos menores de edad no pueden salir y entrar a otros países sin autorización.

¿Cuánto dura el concierto de “BTS Yet to come”?

Duración de “BTS yet to come”.

El concierto que dio la famosa banda BTS en Corea del Sur antes de su pausa por el servicio militar duró 90 minutos. Aunque en la película “BTS Yet to come” incluirán otras escenas, por lo que podría durar 120 minutos.

Aquí en La Verdad Noticias, te contamos cómo debes prepararte para ver “BTS Yet to come”.

