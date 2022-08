Fanática vende dulces para ir al concierto de Kim Hyun Joong y se hace VIRAL

Según información del portal Publimetro, una joven peruana se hizo viral por su venta de dulces en el transporte público para comprar entradas al concierto de Kim Hyun Joong. Kim es un famoso cantante y actor surcoreano de K-Dramas como “Boys Over Flowers”.

El cantante hizo su debut musical con el grupo de K-Pop masculino SS501 y actualmente se presenta como solista. La estrella de dramas coreanos es muy querida por sus fanáticas latinas y próximamente visitará Perú para uno de sus conciertos.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Kim Hyun Joong realizará una gira musical en varios países de Latinoamérica este septiembre y octubre de 2022. El costo de los boletos se encuentra entre los 1000 y 4000 pesos mexicanos (este último una entrada VIP con derecho a Hi Touch con Hyun Joong).

Fan vende dulces para comprar entrada al concierto

Una seguidora de Kim Hyun-joong compartió un clip de la joven vendiendo dulces para comprar su entrada al concierto del cantante. La fanática sostenía un póster del dorama Boys Over Flowers y a mismo tiempo gritaba:

“Me llamo Nataniel he subido a su medio de transporte porque me enteré hace poco que mi amado ser Kim Hyun-joong va a venir al Perú y va a dar un concierto en Plaza Arena, para los que no lo conocen es el actor de ‘Boys Over Flowers’, él es el chico de aquí y canta ‘Because, I’m Stupid’ y quiero ir a su concierto”.

Un segundo clip se hizo viral y mostraba a Nataniel vendiendo los dulces: “He venido con unos ricos caramelitos sabor chocolate, los que deseen colaborar, vamos a pasar por sus asientos, muchas gracias y que viva Kim Hyun-Joong”.

Parece que los clips superan los 2.4 millones de visualizaciones y más de 14 mil comentarios donde se busca que el video llegue al cantante de K-Pop. Algunos internautas quieren que Kim Hyun-joong vea el clip de Nataniel y le regale un boleto.

Fechas conciertos Kim Hyun Joong en Latinoamérica 2022

Foto: @khj_heneciatwt en Twitter

Las fechas de los conciertos de Kim Hyun-joong son las siguientes: México - 30 de septiembre en Frontón México (CDMX), Perú - 4 de octubre en Plaza Arena (Lima), Bolivia - 6 de octubre en Coliseo Don Bosco (La Paz) y Chile - 10 de octubre en Teatro Cariola (Santiago).

