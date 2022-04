FOTOS: Hyun Bin y Son Ye Jin inician su luna de miel en Los Ángeles

Después de la boda perfecta de la pareja el 31 de marzo pasado en el Aston House del hotel Grand Walkerhill Seoul en Corea del Sur, los recién casados Hyun Bin y Son Ye Jin llegaron sanos y salvos a Los Ángeles para su luna de miel.

En una publicación de Instagram compartida por Dispatch Korea, los fanáticos dieron la bienvenida a las estrellas de K-Dramas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Fotos de Hyun Bin y Son Ye Jin

Fotos de Hyun Bin y Son Ye Jin viajando a su luna de miel

Son Ye Jin llegó a la moda elegante del aeropuerto con un blazer blanco roto de gran tamaño combinado con una camiseta blanca simple y jeans de mezclilla. Mientras tanto, optó por darle vida a su look con sandalias de tiras y un bolso de Valentino.

Por otro lado, su ahora esposo se veía elegante, luciendo una camiseta blanca básica y cómodos pantalones negros, combinándolos con zapatillas blancas.

Si bien algunos predicen que las estrellas Hallyu incluirán el golf como una de sus actividades en Los Ángeles, se rumoreó que la poderosa pareja tendrá su luna de miel en los Estados Unidos.

Algunos fanáticos mostraron su apoyo dándoles regalos y flores mientras felicitaban a la pareja por su boda. Sin embargo, la pareja pasó por un momento incómodo cuando otros seguidores se les acercaron “sin cubrebocas” para sacarles fotografías en el aeropuerto.

¿Qué ciudades visitarán Hyun Bin y Son Ye Jin?

Según Newsen, Son Ye Jin y Hyun Bin podrían viajar a Nueva York y Hawái después de su viaje a Los Ángeles.

Sin embargo, en medio de informes que citan la posible ubicación de la luna de miel de BinJin, se desconoce cuándo establecerán sus viajes después de su primer destino en los Estados Unidos.

Es seguro decir que Hyun Bin y Son Ye Jin tuvieron que terminar sus actividades programadas justo antes de salir de Corea del Sur. El día de su boda, el K-Drama de Son Ye Jin transmitió el final de temporada de Thirty-Nine, protagonizada por la actriz Hallyu como una de las estrellas principales junto a Jeon Mi Do y Kim Ji Hyun.

Lo mismo ocurre con Hyun Bin, quien concluyó sus actividades antes de irse de Corea del Sur. Después de la exitosa serie Crash Landing on You, Hyun Bin no ha protagonizado un K-Drama. Sin embargo, está listo para regresar a la pantalla grande con tres nuevas películas.

Primero está la película dramática The Point Men, donde asumió el papel de agente de NIS. Hyun Bin se une a las coprotagonistas Hwang Jung Min y Kang Ki Young. Además, también confirmó su aparición en Confidential Assignment 2: International y la película de acción Harbin con Jeon Yeo Bin.

Para recordar, las estrellas de Crash Landing on You tuvieron su luna de miel 11 días después de su boda. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió las fotos de la boda de Son Ye Jin y Hyun Bin.

