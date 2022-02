¿Existe mercancía de BTS Permission to Dance On Stage en Cinépolis?

Tras su debut en 2013, el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan no ha dejado de cautivar a su fandom ARMY con nuevos lanzamientos musicales, conciertos y récords mundiales. Recientemente, los chicos están listos para un nuevo espectáculo titulado BTS Permission To Dance On Stage - SEOUL.

Se trata de los primeros conciertos presenciales de Bangtan Sonyeondan en Corea del Sur tras la pandemia de COVID-19, y cuyo uno de ellos se transmitirá en cines internacionales. ARMY está cerca de poder disfrutar el momento desde la pantalla grande y también se espera conseguir nueva mercancía oficial para coleccionar.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió que Cinépolis añade más salas para ver Permission To Dance On Stage tras vender más de 300 mil boletos en un solo día. Algunos de los estados de México seleccionados fueron: Toluca, Mérida, Tijuana, Oaxaca, Veracruz y Guadalajara.

¿Cinépolis vende merch oficial de Bangtan Sonyeondan?

Merch de Bangtan Sonyeondan disponible en Nordstrom

Según información de Sensacine, la ropa, accesorios y artículos oficiales de Bangtan Sonyeondan no están directamente a la venta en México. También se desconoce si Cinépolis contará con productos oficiales o inspirados en el septeto de K-Pop.

Sensacine agregó que la tienda estadounidense Nordstrom puso a la venta mercancía oficial de Bangtan Sonyeondan en tiendas físicas (Atlanta, Chicago, Dallas, Honolulu, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Tampa).

The Hollywood Reporter mencionó que “aquellos que compren en persona recibirán refrigerios, fotos y más sorpresas”. No todo es negativo para ARMYs de México, ya que el sitio web de Nordstrom realiza envíos a Latinoamérica e incluso podrás encontrar los precios en pesos mexicanos.

Cinepolis BTS Permission To Dance On Stage México

Foto: HYBE / Permission To Dance On Stage - SEOUL

La función que tendrá Cinépolis de Permission to Dance On Stage será este 12 de marzo de 2022, puedes consultar más información de BTS en este enlace a su Twitter oficial. Recuerda que la colección de Bangtan Sonyeondan x Nordstrom llegó desde el 25 de febrero.

